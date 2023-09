Imposto de luxo da NBA: times de ambas as costas estão no topo da lista dos maiores gastadores de todos os tempos

Tele Pelicanos de Nova Orleans e Charlotte Hornets são os únicos dois NBA equipes que conseguiram evitar o pagamento de um imposto de luxo desde seu início, há 20 temporadas. Os cinco maiores gastadores, por sua vez, estão todos localizados em qualquer uma das costas do país, de acordo com ArosHype.

A cada temporada, a liga estabelece um novo teto salarial para os times, e aqueles que ultrapassam o limite são obrigados a pagar um imposto de luxo. Essas penalizações garantem que as franquias estejam em igualdade de condições, embora alguns gostariam de alterações no sistema.

Stephen Curry é de outro planeta, acerta 150 cestas de três pontos sem errar em cinco minutos!Roberto Ortega

O Guerreiros do Golden State são os principais culpados quando se trata de pagar quantias exorbitantes de dinheiro em impostos de luxo. Eles argumentam, no entanto, que a convocação dos jogadores cujos salários os fazem ultrapassar o limite máximo não deveria contar.

Os Warriors gastaram US$ 334 milhões nas últimas duas temporadas devido à punição fiscal repetida da liga e devem pagar mais de US$ 200 milhões no próximo ano.

Os gastos do Golden State têm sido tudo menos frívolos. Eles estão a duas temporadas de vencer seu quarto NBA título em menos de uma década. Os resultados nem sempre são semelhantes.

Knicks gastando por nada

O Knicks de Nova York são os quartos que mais gastam no que diz respeito ao imposto de luxo, mas não têm nada a mostrar, chegando aos playoffs apenas duas vezes em 10 temporadas de pagamento de impostos.

Na verdade, a história mostra que os Knicks têm melhor desempenho quando gastam menos, o que curiosamente acontece com frequência.

Em segundo e terceiro lugar na lista dos 5 primeiros estão os Redes do Brooklyn e Clippers de Los Angelesdois times que recentemente falharam miseravelmente na pós-temporada, apesar de contratar alguns dos melhores talentos da liga.

O Los Angeles LakersPor outro lado, conquistaram dois títulos como contribuintes e outro abaixo do limite durante a temporada da “bolha”. Eles estão desacelerando os gastos para evitar a penalidade de repetição.

Os 10 maiores gastadores de impostos de luxo da NBA de todos os tempos