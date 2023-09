‘Imprime-me muito’

Taylor Swift dar Tempero de gelo tornaram-se amigos rapidamente antes de sua colaboração com “Karma”… e acontece que TS é um grande admirador da carreira emergente do rapper “Munch”!!!

Ice apareceu na capa da última edição da Variedadeque foi lançado na quinta-feira, e inclui alguns comentários de Taylor, que falou sobre a estrela emergente… “Eu me identifico com Ice de várias maneiras. Ela é extremamente profissional sem ser fria.”

TS continuou: “Ela sabe o que é e o que não é ‘ela’ e estabelece esses limites com graça. Ela estuda a indústria e as carreiras de outros artistas, mas é muito clara sobre como traçar seu próprio caminho definitivo e original. É sua capacidade de encontrar cuidadosamente aquele equilíbrio que me impressiona muito.”

Uma fiança de Taylor pode ser tão benéfica quanto ganhar um prêmio, e Ice vem acumulando muitos elogios este ano – principalmente colocando 3 de suas músicas no top 5 do Hot 100 da Billboard, um deles sendo seu dueto com Swift. Os fãs de Taylor em NJ tiveram um gostinho de “Karma” ao vivo durante a Eras Tour.

Ice afirmou anteriormente que ela era pisoteado por Taylor casualmente esperando por ela no estúdio quando eles gravou “Karma” … mas Taylor diz que Ice também estava trabalhando, chegando ao estúdio com seu verso pronto e enviando seus vocais com antecedência para garantir que estavam na mesma página!!!