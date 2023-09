Incidente com o Nubank CHOCA clientes que se PREOCUPAM

A fintech mais renomada em todo o Brasil está levantando questões entre os brasileiros devido ao desaparecimento de suas “caixinhas”. Este serviço é altamente vantajoso e representou uma inovação recente no aplicativo do Nubank.

Se você também teve problemas com as “caixinhas” e deseja obter informações adicionais sobre o que ocorreu, explore todos os detalhes a seguir. Ademais, entenda melhor a funcionalidade do Nubank e aproveite para utilizá-la.

O que são as “caixinhas” do Nubank

O app do Nubank chegou para revolucionar o cenário financeiro. A fintech transformou a forma como os usuários de bancos interagem com a aquisição de serviços e o aproveitamento de funcionalidades. No aplicativo, você tem acesso a uma variedade de recursos. Estes vão desde a solicitação de empréstimos, antecipação do saque-aniversário do FGTS, transferências via PIX, parcelamento de faturas, compras online, até as “caixinhas”.

Nas “caixinhas”, o usuário pode reservar dinheiro para investir, facilitando o ingresso no mundo dos investimentos de maneira simples e rápida. Além disso, como o nome sugere, as “caixinhas” servem para armazenar dinheiro. Desse modo, os clientes podem economizar recursos para alcançar um item ou produto específico pelo qual anseiam, estabelecendo metas e objetivos de compra.

Por outro lado, as “caixinhas” também surgiram como uma opção benéfica para aqueles que desejam aumentar seus limites de crédito no cartão roxo do aplicativo. Afinal, muitas vezes é desafiador elevar o limite do cartão, e essa nova funcionalidade veio para resolver essa questão. A cada real investido, o valor é convertido em limite para o produto bancário.

Por último, é essencial lembrar da importância de pagar as faturas em dia. Caso contrário, o Nubank utilizará o valor investido nas “caixinhas” como garantia para quitar as faturas em atraso. Agora, vamos entender por que essa funcionalidade desapareceu para algumas pessoas e surpreendeu os clientes do aplicativo.

Desaparecimento temporário das “caixinhas”

Após analisarmos como funcionam os serviços do Nubank e suas vantagens, é hora de entender por que as “caixinhas” desapareceram temporariamente. O que será que aconteceu com a funcionalidade recentemente?



Como qualquer serviço tecnológico, é possível que ocorram algumas falhas ou oscilações em determinadas funções. Portanto, se você notar que as “caixinhas” não estão visíveis em seu aplicativo, não se preocupe.

Saiba que as equipes de tecnologia da instituição trabalham constantemente para resolver essas questões e normalizar a situação. Seu dinheiro e investimento estão completamente seguros, mesmo durante esses episódios.

A fintech assegura que nada acontece com o valor em situações como essa, significando apenas que as “caixinhas” não estão visíveis. Em resumo, seu dinheiro permanece seguro. Então, o desaparecimento temporário não afeta de forma alguma o rendimento ou a segurança dos fundos investidos.

Portanto, caso perceba que suas “caixinhas” sumiram, verifique se sua conexão com a internet está estável e mantenha o aplicativo atualizado. Se o problema persistir mesmo após seguir essas orientações, saiba que a situação é temporária.

A equipe do Nubank trabalha insistentemente para resolver tudo o mais rápido possível. O atendimento do banco digital também está disponível 24/7, e você pode entrar em contato através do chat do aplicativo, e-mail ou pelos números de telefone: meajuda@nubank.com.br e 0800 591 2117.

Nubank e suas ações de apoio

Para estimular transformações que podem produzir “resultados surpreendentes”, a organização está com uma inovação impressionante. Trata-se do suporte ao Virada Sustentável 2023. O encontro já está acontecendo na metrópole de São Paulo e se concluirá no dia 24. Além da colaboração oferecida pela fintech, outras iniciativas também estão presentes.

O festival foi criado em 2011, com principal propósito de mobilizar a sociedade com debates sobre maneiras mais ecologicamente equilibradas de viver. Além disso, o evento difunde e amplia de forma gratuita os dados relacionados à sustentabilidade na comunidade, o que é realizado por meio da expressão artística e atividades recreativas.

Neste ano, o encontro vem sendo respaldado pelo Nubank e tem como tópico “Um Vislumbre para 2030”. A Virada Sustentável, inclusive, aspira a fortalecer as redes de conexão entre agentes de diversas esferas, alinhando-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). Por conta disso, o banco optou por patrocinar e participar da edição deste ano.