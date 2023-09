Inep encerra período de inscrição do ENARE 2024

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) encerra nesta terça-feira, dia 19 de setembro, o período de inscrição para o Exame Nacional de Residência (Enare) 2023/2024. Os interessados terão até as 23h59 de hoje para realizar o cadastro.

O Enare oferta oportunidade de residência das áreas médica, multi e uniprofissional. A Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) é o órgão responsável por realizar o exame.

Nesta edição do Enare 2023 estão sendo ofertadas 5.074 vagas para profissionais de saúde em áreas como Medicina, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Psicologia, Serviço Social e outras.

Essas oportunidades acontecem por meio de adesões de diversas instituições públicas ao programa. De acordo com o edital, participam desta edição do Enare 114 reconhecidas instituições de saúde de todo Brasil.

Veja a seguir como se inscrever para concorrer a uma dessas oportunidades de residência médica!

ENARE 2023/2024: Inscrições

De acordo com o edital, as inscrições estão sendo recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do site do Enare. Portanto, os interessados devem acessar a página e realizar o preenchimento do formulário de inscrição.



Você também pode gostar:

É necessário ter atenção aos pré-requisitos estabelecidos. Conforme indica o edital, podem se inscrever no processo seletivo médicos formados ou formandos em medicina com colação de grau prevista para, no máximo, a data do início do programa ao qual está concorrendo.

No caso da residência médica, os candidatos devem escolher no momento da inscrição a especialidade desejada. Aqueles que se inscreverem para o multiprofissional e uniprofissional, no momento da inscrição, devem realizar a escolha da profissão.

Para efetivar a inscrição, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujos valores são:

R$ 310,00 (trezentos e dez reais) para a área médica;

R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) para as modalidades uni e multiprofissional.

ENARE: Seleção dos candidatos

Ainda de acordo com o edital, o processo de seleção dos candidatos acontece em duas etapas:

1ª etapa : prova escrita;

: prova escrita; 2ª etapa: análise de currículo.

A Ebserh aplicará as provas da 1ª etapa do Enare no dia 29 de outubro de 2023, com duração de quatro horas. Nesta edição, o exame conta com 53 locais para realização da aplicação das provas.

Nessa fase, a EBSERH aplicará uma avaliação escrita, composta por 100 questões objetivas de múltipla escolha. De caráter eliminatório e classificatório, essa fase corresponde a 90% da nota final.

A 2ª etapa, por sua vez, corresponde a 10% da nota final e consiste em uma análise curricular. A fase de análise do currículo dos candidatos é exclusiva para os aprovados nas provas objetivas. Para participar dessa segunda fase, estarão habilitados os candidatos que pontuarem pelo menos 50% na primeira fase.

O edital estabelece ainda que, na 2ª etapa do Enare serão avaliados os seguintes componentes do currículo:

Histórico escolar da graduação em medicina;

Atividades de pesquisa, extensão, estágio, monitoria e representação discente;

Publicação e apresentação de trabalhos científicos;

Proficiência em línguas estrangeiras.

A EBSERH deve divulgar o resultado preliminar da análise curricular no dia 6 de dezembro de 2023, enquanto a divulgação do resultado da análise curricular pós recurso e da nota final está prevista para o dia 20 de dezembro.

Oferta de vagas

Das 5.074 vagas ofertadas, 3.143 são para a área médica, enquanto outras 1.931 vagas estão divididas entre as modalidades uni e multiprofissional. Ainda conforme o edita, nesta edição, o Enare contará com a reserva de vagas para candidatos negros (pretos e pardos).

Os candidatos aprovados poderão escolher o local onde realizarão a residência médica, observando-se a classificação. A bolsa oferecida durante todo a duração dos cursos é no valor de R$ 4.106,09.

Acesse o edital do ENARE 2023/2024 na íntegra para mais informações.

Leia também Vestibular 2024: UVA oferta de mais de mil vagas; veja principais datas.