Inep libera resultado da 1ª etapa do Revalida 2023/2

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já liberou o resultado da 1ª etapa referente ao Exame de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023/2.

Portanto, os participantes já podem acessar o sistema do Revalida para conferir o desempenho obtido nas provas da 1ª etapa do exame. Para ter acesso ao resultado, o participante deverá fazer login com as credenciais da plataforma gov.br. Está disponível a relação do resultado final da prova objetiva e o resultado preliminar da prova discursiva.

De acordo com o edital, como esse resultado é preliminar, caberá a interposição de recursos. Os interessados entrar com recurso contra as notas preliminares da prova discursiva têm até essa segunda-feira, dia 18 de setembro, para contestar o resultado.

A publicação do resultado definitivo da 1ª etapa está prevista para o dia 2 de outubro de 2023. Apenas os aprovados nesta 1ª etapa poderão participar da 2ª etapa do Revalida.

O Inep já divulgou a nota de corte da 1ª etapa. De acordo com o órgão, os participantes devem obter, no mínimo, 101,173 pontos de um total de 150 pontos possíveis para obterem aprovação. Com base na metodologia adotada pelo Inep, a nota de corte representa 67,45% dos pontos totais da prova.

Como foi a 1ª etapa?

O Inep realizou a aplicação das provas do Revalida 2023/2 no dia 6 de agosto de 2023. A aplicação aconteceu em dois turnos, sendo das 8h às 13h e das 15h30 às 19h30 (horário de Brasília).

Conforme indicado previamente em edital, os locais de prova foram nas seguintes capitais: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

A 1ª etapa do Revalida 2023/2 contou com uma prova objetiva composta por 100 questões (P1) e uma prova discursiva com 5 questões abertas (P2). Os conteúdos cobrados nas provas abordaram cinco grande assuntos da área da Medicina, são eles:



Clínica Médica;

Cirurgia;

Ginecologia e Obstetrícia;

Pediatria;

Medicina da Família e Comunidade.

De modo geral, o exame avalia as habilidades, as competências e os conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), baseando-se também nos componentes curriculares do cursos de Medicina.

O Inep deve liberar em breve o edital de abertura referente à 2ª etapa do Revalida 2023/2, da qual somente poderão participar os aprovados na 1ª etapa.

O que é o Revalida

O Revalida é o exame que autoriza médicos formados no exterior a atuarem no Brasil. Desse modo, o exame é obrigatório para profissionais de Medicina que obtiveram diploma de graduação fora do Brasil, mas que desejam exercer a profissão no país.

O Revalida é um exame nacional realizado pelo Governo Federal através do MEC para a revalidação de diplomas. Nesse sentido, o Inep avalia os candidatos através de provas aplicadas em duas etapas, sendo uma teórica e outra prática.

A 2ª etapa é a etapa prática e a avaliação também conta com um conjunto de dez estações dentro de cinco áreas da Medicina citadas acima.

Assim, a prova apresenta situações problema e estudos de casos que exigem a investigação de história clínica, interpretação de exames, formulação de hipóteses diagnósticas e a demonstração de procedimentos médicos.

Nesse sentido, as pessoas que fizeram o curso Medicina e obtiveram diploma fora do Brasil só podem trabalhar como médicos no Brasil após obter aprovação nas duas etapas do exame. Após a aprovação, os participantes devem dar entrada na revalidação do diploma junto a uma universidade brasileira.

Acesse o site do Inep para mais informações.

