Infinix lança smartphone 5G com carregamento superrápido por R$ 2 mil

A Infinix, sexta maior fabricante de smartphones do mundo, lançou seu novo dispositivo no Brasil, com destaque para o desempenho e a conectividade 5G do aparelho. O Infinix Note 30 5G estabelece um novo padrão na linha Note da marca e traz especificações interessantes, como a memória RAM de até 16 GB (8 GB dedicada e até mais 8 GB da memória interna) com tecnologia Memory Fusion e capacidade de armazenamento de 256 GB.

O processador é bom para um aparelho intermediário, sendo o MediaTek Dimensity 6050 um octacore de 2,1 GHz de potência, e que traz o já mencionado suporte ao 5G. Segundo a Positivo Tecnologia, empresa brasileira que licencia e produz os dispositivos da Infinix no Brasil, ele é eficiente em termos de energia – características que proporcionam maior velocidade de processamento ao smartphone e performance fluída em multitarefas.

O Infinix Note 30 5G tem como outro diferencial a tecnologia FastCharge All-Round de 45 W, que, com o recurso Bypass Charge para controle automático da temperatura do aparelho, permite carregamento rápido do dispositivo sem a preocupação de superaquecimento, inclusive durante jogos on-line.

Com o carregador, que vem na caixa com o smartphone, é possível carregar 75% da bateria de 5000 mAh (tamanho padrão de mercado) do aparelho em apenas 30 minutos, segundo estudos feitos em laboratório. A bateria suporta até 1 mil ciclos de carregamento, quantidade 25% maior do que a média da indústria e que dá ao consumidor, segundo a fabricante.

Câmeras e outros recursos

O Infinix Note 30 5G vem equipado com uma lente principal de 108 MP, mas as outras lentes deixam um pouco a desejar. A ultrawide, por exemplo, só tem 2 MP, enquanto a macro tem menos de 1 MP. Aparentemente, o objetivo dessas lentes é apenas enfeitar a traseira do smartphone, já que hoje é comum que smartphones da categoria intermediária tenham três lentes como padrão.

Para compensar essas deficiências, a Infinix tem sua tecnologia de gradação automática de cores que aprimora a qualidade da imagem mesmo sob condições de iluminação desafiadoras. A câmera selfie tem 16 MP. Para completar, os recursos Sky Remap e Street Photography Filter permitem que os usuários ajustem as cores do céu e tenham na ponta dos dedos todas as ferramentas para gerar fotos melhores.



Já a tela do aparelho é uma Full HD+ com 6,78 polegadas e taxa de frequência de 120 Hz, aprimorada pelas tecnologias Smart Refresh e Magellan Engine da Infinix. Esses recursos ajustam automaticamente a taxa de atualização da tela com base nas atividades do usuário, ao proporcionar uma experiência mais suave e econômica em energia. Além disso, o modo Eye-care, certificado pela TUV Rheinland, protege os olhos durante o tempo de tela prolongado, especialmente em sessões de jogos ou vídeos.

Em relação ao som, o Infinix Note 30 5G dispõe de alto-falantes duplos estéreo. Para garantir uma experiência sonora ainda melhor, os alto-falantes foram desenvolvidos em colaboração com a JBL, referência no segmento.

IA e capacidade gamer

Recursos de inteligência artificial generativa (AIG) estão incluídos no novo smartphone da Infinix. Com isso, a Folax, assistente de voz inteligente desenvolvida pela Infinix, foi atualizada e ganhou aparência humana, além de habilidades aprimoradas. Ela agora promete fornecer inúmeras informações a partir de conversas naturais, personalizadas e de alta qualidade. Entre outras possibilidades, os usuários têm a opção de falar com a assistente virtual para pedir receitas, planos de viagem e até opções de presentes.

Para quem joga, o processador Dimensity 6080 5G proporciona desempenho 20% mais rápido durante as partidas, com frequências de CPU de até 2,4 GHz, segundo a fabricante. Além disso, a tecnologia Ultra Power Signal (UPS) da Infinix é otimizada para cenários com sinal ruim, o que melhora o desempenho a partir de novo design de antena e de algoritmos proprietários. A ideia é escolher a antena que oferece o melhor sinal para diminuir o lag.

O novo Infinix Note 30 5G já está disponível no site da Infinix e principais lojas verejistas pelo preço sugerido de R$ 1.999.