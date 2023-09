Você já tomou a vacina bivalente contra a Covid-19? Se a resposta for não, está na hora de procurar um posto médico mais próximo e atualizar a sua carteira de vacinação. Dados mais recentes do Ministério da Saúde indicam que o Brasil atingiu neste mês de setembro a marca de 705 mil mortes em decorrência do coronavírus. Já são mais de 37 milhões de diagnósticos.

Os números mostram ainda que houve uma queda no número de óbitos em relação a última divulgação. Esta redução poderia estar ligada a um ajuste no banco de dados do Amapá e do Paraná. Assim, o número total de mortes registradas pelo Ministério da Saúde registrou uma leve queda.

Desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu o poder no início deste ano, os dados sobre a pandemia do coronavírus não estão mais sendo divulgados diariamente. O Ministério optou por realizar esta divulgação de maneira semanal. Na visão da pasta, este novo sistema ajudaria a otimizar os números.

Infogripe destaca aumento no número de casos

Nesta quinta-feira (14), o Infogripe divulgou um novo boletim com destaque para o aumento no número de casos de Covid-19 no Brasil. De acordo com o levantamento, a elevação no número de novos casos é particularmente maior nas seguintes regiões:

O aumento, no entanto, está mais presente em algumas unidades da federação específicas destas regiões. O Rio de Janeiro lidera esta elevação no número de casos da Covid-19. Abaixo, você pode conferir quais são os estados que mais preocupam neste momento:

Rio de Janeiro;

Espírito Santo;

Goiás;

São Paulo.

Quando se considera apenas as capitais, oito delas apresentam sinais de crescimento da contaminação:



Você também pode gostar:

Aracaju (SE);

Boa Vista (RR);

Fortaleza (CE);

Macapá (AP);

Maceió (AL);

Palmas (TO);

Rio de Janeiro (RJ);

Salvador (BA).

“É fundamental a vacina no braço dentro da recomendação atual das doses de reforço. Caso não esteja em dia, busque o posto de saúde mais próximo. Assim, esse ciclo de crescimento de Covid-19 que estamos começando a observar será de menor impacto. O risco fica bem menor com a vacina, principalmente, para evitar o desenvolvimento de casos graves”, disse o coordenador do InfoGripe, o pesquisador Marcelo Gomes.

Para Gomes, é importante que as pessoas que sentem um quadro gripal procurem ajuda o quanto antes. Em caso de confirmação da Covid-19, é importante ficar em casa para evitar a contaminação por mais pessoas.

“A recomendação, principalmente neste momento, é que pessoas com sintomas de síndrome gripal possam fazer repouso, ficar em casa e fazer o isolamento. Essas medidas são importantes não só para a recuperação, mas também para diminuir a circulação de vírus respiratórios na nossa população, seja por causa da Covid-19 ou qualquer outro vírus respiratório”, disse ele.

Maioria quer punição para o ocorrido na pandemia

Nesta semana, um levantamento realizado pelo Centro de Estudos Sou Ciência, vinculado a Universidade de Federal de São Paulo (Unifesp) mostrou que 51,5% da população brasileira deseja que os crimes associados as mortes de mais de 700 mil pessoas no Brasil em decorrência do coronavírus sejam julgados e condenados.

E quem deveria ser punido? Para 62,1% dos entrevistados pela pesquisa, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o seu ministério da Saúde teriam sido os principais responsáveis por uma parcela importante das mortes que foram registradas durante a pandemia do coronavírus no Brasil.

A pesquisa também perguntou quais medidas poderiam ser tomadas pelo estado brasileiro neste momento. Abaixo, você pode conferir as respostas mais selecionadas.

criar uma Comissão da Verdade para apurar os crimes (44,7%); indenizar as vítimas, crianças que perderam pai e/ou mãe (39%); criar um Tribunal Especial para acelerar os julgamentos (38,3%).