INFORMAÇÃO do NIS BLOQUEADO em setembro para o Bolsa Família SAIU; veja agora

Com o término do mês de agosto, conclui-se mais uma rodada de pagamentos do novo Bolsa Família. Entretanto, com a chegada do mês de setembro, já é evidente que uma nova rodada está se aproximando. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), responsável pela administração dos programas sociais do Governo Federal, já iniciou os preparativos para os próximos pagamentos.

Nesse processo de preparação, uma parte fundamental envolve a análise de dados e a verificação das informações cadastrais das famílias beneficiadas. Isso é realizado para garantir que as regras e exigências do programa estejam sendo cumpridas. Caso não estejam, é comum que ocorram bloqueios e até mesmo cancelamentos dos benefícios do Bolsa Família.

Bloqueios de setembro do Bolsa Família

É compreensível que os beneficiários tenham curiosidade em relação à lista de bloqueios. Aliás, é importante para as famílias atendidas pelo Bolsa Família manterem suas informações atualizadas e garantirem o cumprimento das condições estabelecidas. Com isso, se evitarão interrupções nos pagamentos, que são fundamentais para muitas delas.

Ressaltamos que o Governo Federal não divulga uma lista mensal com os nomes dos beneficiários que serão bloqueados no programa. No entanto, existem maneiras de identificar quem corre o risco de ter seus benefícios bloqueados.

Os bloqueios ocorrem devido ao descumprimento das regras estabelecidas no novo Bolsa Família. Portanto, é possível afirmar que aqueles que serão bloqueados em setembro são aqueles que não cumpriram as regras e exigências do programa social nos últimos dias. Os cancelamentos ocorrem quando os cidadãos bloqueados não atualizam seus dados cadastrais ou não cumprem mais as regras.

Principais regras para serem cumpridas

Para evitar bloqueios, é fundamental conhecer e cumprir as regras e exigências do programa. Alguns dos principais requisitos incluem:



Atualização cadastral – Os beneficiários do Bolsa Família devem atualizar seus dados pelo menos uma vez a cada dois anos ou sempre que necessário, como em casos de mudança de renda, telefone ou endereço;

Renda – Para se tornar beneficiário e receber 100% do benefício, o grupo familiar deve apresentar uma renda mensal de no máximo R$218 por pessoa. Se a renda superar esse valor e ficar abaixo de R$660 por pessoa, a família receberá metade (50%) do valor original do benefício. Rendas acima de R$660 por pessoa podem levar ao bloqueio;

e receber 100% do benefício, o grupo familiar deve apresentar uma renda mensal de no máximo R$218 por pessoa. Se a renda superar esse valor e ficar abaixo de R$660 por pessoa, a família receberá metade (50%) do valor original do benefício. Rendas acima de R$660 por pessoa podem levar ao bloqueio; Saúde e educação – Existem exigências relacionadas à saúde de gestantes e menores de idade, bem como à educação desses menores. Mulheres grávidas devem realizar o acompanhamento pré-natal, e menores de dezoito anos devem estar em dia com as vacinas obrigatórias. Além disso, os menores de dezoito anos devem estar matriculados na escola e evitar faltas excessivas.

Cumprir essas regras e manter os dados atualizados é fundamental para garantir a continuidade dos benefícios do Bolsa Família e evitar bloqueios ou cancelamentos.

Cronograma de pagamento de setembro do Bolsa Família

Com as regras mencionadas sendo cumpridas, os beneficiários do novo Bolsa Família podem evitar bloqueios e receber normalmente os pagamentos de setembro. O calendário oficial divulgado pelo Governo Federal estabelece as datas de repasse de acordo com o número final do Número de Inscrição Social (NIS) de cada família atendida.

1: Depósito na conta em 18 de setembro (valores disponibilizados no sábado, dia 16/09);

2: Depósito na conta em 19 de setembro;

3: Depósito na conta em 20 de setembro;

4: Depósito na conta em 21 de setembro;

5: Depósito na conta em 22 de setembro;

6: Depósito na conta em 25 de setembro (valores disponibilizados no sábado, dia 23/09);

7: Depósito na conta em 26 de setembro;

8: Depósito na conta em 27 de setembro;

9: Depósito na conta em 28 de setembro;

0: Depósito na conta em 29 de setembro.

É importante que os beneficiários acompanhem essas datas de acordo com o NIS para garantir o recebimento dos pagamentos dentro do prazo estipulado.