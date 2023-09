Informações privilegiadas de Troy Aikman: Micah Parsons é o Lawrence Taylor de hoje?

Fvermes Dallas Cowboys quarterback e atual analista do ESPN Monday Night Football, Troy Aikmanfalou recentemente no KTCK 96.7 FM/1310 AM The Ticket sobre a recente vitória dos Cowboys sobre o Jatos de Nova York e o desempenho impressionante do astro linebacker Micah Parsons.

Aikman discutiu as comparações feitas entre Parsons e o lendário linebacker Lawrence Taylorafirmando que embora seja difícil argumentar contra Taylor ser o melhor jogador defensivo de todos os tempos, ParsonsA interrupção em campo lembra o impacto de Taylor durante sua época.

“Eu acho que quando [the comparison] é feito é por causa do impacto e da perturbação que ele cria, na maneira como os ofensores têm que tentar descobrir onde ele está e lidar com ele de maneiras um pouco diferentes da maneira como eles tiveram que tentar para desacelerar outros jogadores de defesa, outros grandes jogadores”, disse Aikman.

Em relação ao playcall no jogo dos Jets, Aikman treinador principal elogiado Mike McCarthy por sua estratégia de correr a bola de forma consistente, mesmo que a média de jardas por corrida não fosse alta.

Aikman observou que McCarthy sempre valorizou o número de corridas acima da média de jardas por corrida ao avaliar o sucesso do jogo de corrida.

Aikman foi cauteloso ao comparar Parsons com Taylor

Ele elogiou o potencial de Parsons, mas também reconheceu que ainda tem um longo caminho a percorrer antes de ser considerado um dos maiores defensores de todos os tempos.

“Acho que todos os elogios que ele recebeu, todos os elogios que ele recebeu são bem merecidos. E parece que ele se esforçou nesta entressafra e se preparou fisicamente, mentalmente e de todas as maneiras para sair e ter um ótimo ano. ,” disse Aikman de Parsons.

Ao discutir as comparações com Lawrence TaylorAikman respeitava o legado de Taylor e hesitava em fazer comparações diretas, mas reconheceu que o impacto de Parsons no campo é semelhante ao de Taylor durante seu auge.