Ingressos de teatro do assassinato de Abraham Lincoln leiloados por US$ 262.500

Os dois ingressos para a varanda da primeira fila, considerados em muito boas condições, renderam US$ 262.500 através Leilão RR que fechou o lote raro no fim de semana – eles estão datados de “14 de abril de 1865” e dizem especificamente que é para o “Ford’s Theatre” em Washington, DC

Quem quer que fosse o dono dos ingressos estaria sentado na seção D, nos assentos 41 e 42. Isso os colocaria no lado oposto do teatro dos assentos da varanda de Lincoln e lhes daria uma visão desobstruída do assassinato do ex-presidente.