Ingressos para desfiles de Escolas de Samba começam a ser vendidos; confira valores

Ainda faltam mais de quatro meses para o próximo carnaval, mas o cidadão que deseja acompanhar o desfile das escolas de samba no sambódromo já precisa começar a se programar para o evento. Nesta segunda-feira (18) foram iniciadas as vendas para as noites dos desfiles da cidade de São Paulo em 2024.

“Os Desfiles das Escolas de Samba de São Paulo renovam seu caráter multifacetado e artístico, tornando o Carnaval paulistano em um verdadeiro festival de cultura popular, para todas as idades. No dia 17 de fevereiro, a temporada encerra com o Desfile das Campeãs”, disse a Liga responsável pelos desfiles.

Como comprar os ingressos

O cidadão que está interessado no ingresso pode realizar a compra de maneira presencial nos seguintes pontos:

Carioca Club Pinheiros

Endereço: rua Cardeal Arcoverde, nº 2899, Pinheiros – São Paulo, SP

Horário de funcionamento da bilheteria: de segunda a sexta, do meio-dia às 18h

Fábrica do Samba

Endereço: Av. Dr. Abraão Ribeiro, nº 505, Barra Funda – São Paulo, SP

Horário de funcionamento da bilheteria: de segunda a sexta, das 10h30 às 17h.

Também existe a opção de comprar os ingressos de maneira remota, ou seja, sem a necessidade de sair de casa para garantir a sua presença no Anhembi. Para tanto, basta acessar o site do Clube do Ingresso.

Quais são os valores

Mas antes de comprar os bilhetes, os interessados querem saber quais são os valores que estão sendo cobrados para o próximo ano. De acordo com as informações oficiais, as entradas têm valores a partir dos R$ 90 para os desfiles do grupo Especial.

Estão disponíveis ingressos para:

o setor B do sambódromo do Anhembi;

Camarote Lounge no setor H;

novo espaço no Setor A;

Camarote do Esquenta, que fica próximo das baterias e da largada das escolas;

Arquibancadas (setor mais barato, que conta com ingressos a partir dos R$ 90 para o Grupo Especial e opção de meia-entrada para estudantes, pessoas com deficiência, idosos e jovens carentes com idade entre 15 e 29 anos.)

Quando os desfiles ocorrem

Como dito, ainda falta muito tempo para a realização dos desfiles das escolas de samba de São Paulo. Contudo, as datas do evento já estão confirmadas. As escolas desfilam em cinco dias. São eles: 3, 8, 10, 11 e 17 de fevereiro. Estas datas incluem os desfiles da competição e também os desfiles das campeãs, que ocorrem no dia 17.

Quem vai desfilar?

Gosta de alguma escola de samba de São Paulo em particular? Abaixo, você pode conferir o detalhamento do dia e da ordem dos desfiles da cidade para este ano de 2024.

3 de fevereiro (Sábado – ACESSO 2)

20h00 – Unidos de São Miguel;

20h50 – Unidos de São Lucas;

21h40 – Imperatriz da Pauliceia;

22h30 – Amizade Zona Leste;

23h20 – Uirapuru da Mooca.

00h10 – X-9 Paulistana;

01h00 – Camisa 12;

01h50 – Primeira da Cidade Líder;

02h40 – Imperador do Ipiranga;

03h30 – Morro da Casa Verde;

04h20 – Unidos do Peruche.

11 de fevereiro (Domingo – ACESSO 1)

21h00 – Dom Bosco de Itaquera;

22h00 – Torcida Jovem;

23h00 – Nenê de Vila Matilde;

00h00 – Pérola Negra;

01h00 – Colorado do Brás;

02h00 – Unidos de Vila Maria;

03h00 – Estrela do Terceiro Milênio;

04h00 – Mocidade Unida da Mooca.

Rio de Janeiro

A Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) ainda não divulgou o cronograma da venda dos ingressos para o ano de 2024, mas já confirmou que a comercialização será feita através da Ticketmaster.

“A Ticketmaster será o único canal de venda de ingressos. Além disso, a marca trará medidas tecnológicas para evitar fraudes, como o QR Code dinâmico. Ao adquirir os ingressos digitais, o código para acesso à Sapucaí será atualizado diversas vezes por minuto, garantindo que aquela entrada seja utilizada realmente pela pessoa para quem a compra foi realizada. Também haverá a possibilidade de adicionar um seguro ao ingresso”, disse a Liesa.