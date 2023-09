Inmet aumenta ALERTA de CALOR para 9 estados; veja quais e cuide-se

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) elevou a classificação de alerta devido ao calor em várias regiões do Brasil. A advertência foi ajustada para vermelho, indicando um grande perigo, em partes de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Pará, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Riscos à Saúde

O calor extremo apresenta diversos riscos à saúde humana. Pode causar desidratação, insolação, exaustão pelo calor e até mesmo levar a condições mais graves como insuficiência renal e ataque cardíaco. Além disso, a exposição prolongada a altas temperaturas também pode resultar em queimaduras solares e danos à pele a longo prazo, incluindo câncer de pele.

Como se Proteger

Durante períodos de calor extremo, é crucial tomar medidas para se proteger. Aqui estão algumas dicas:

Beba muita água para se manter hidratado.

Evite a exposição direta ao sol, especialmente durante as horas mais quentes do dia.

Use roupas leves e de cores claras.

Aplique protetor solar SPF 30 ou superior regularmente.

Evite atividades físicas extenuantes.

Fique em ambientes climatizados sempre que possível.

Estados Brasileiros Mais Afetados pelo Calor

Os estados brasileiros que devem ser mais afetados por esta onda de calor incluem:

Mato Grosso do Sul Paraná Rio de Janeiro Maranhão Mato Grosso Distrito Federal Minas Gerais Bahia Pará Rondônia Goiás



O calor mais intenso deve atingir principalmente o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, com temperaturas superiores a 40ºC em grande parte das cidades desses estados.

Alertas Climáticos

Os alertas climáticos são emitidos pelo INMET em parceria com outros órgãos públicos para orientar a população sobre condições severas de tempo. Estes alertas são divididos em três categorias de severidade (amarelo, laranja e vermelho) e 17 tipos relacionados a diferentes fenômenos meteorológicos.

Os alertas vermelhos são os mais graves e indicam risco de grandes danos, acidentes e a necessidade de preparação para medidas de emergência. Portanto, é essencial levar a sério esses alertas e seguir todas as recomendações fornecidas pelas autoridades.

Previsão do Calor

Os modelos matemáticos utilizados pelos meteorologistas preveem que as temperaturas estarão 5ºC acima da média por um período maior do que 5 dias. Em alguns estados, a temperatura pode chegar a 40ºC. A previsão de calor intenso se estende até domingo (24).

Impactos das Mudanças Climáticas

O aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, está diretamente relacionado às mudanças climáticas causadas pela ação humana. A destruição de florestas, a queima de combustíveis fósseis e a produção industrial estão aumentando a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera, levando ao aquecimento global.

A Coordenadora-Geral de Meteorologia Aplicada, Desenvolvimento e Pesquisa do INMET, Marcia Seabra, enfatiza a importância de informações confiáveis e precisas. Segundo ela, banalizar os avisos é um risco, pois pode levar a população a desconsiderar emergências verdadeiras. Por isso, é fundamental valorizar os avisos produzidos pelas instituições de confiança.

Quais são os alertas climáticos

Para evitar o pânico e a desinformação relacionados às condições climáticas, o INMET padroniza os avisos meteorológicos. Esses alertas são classificados em três categorias de severidade – amarelo, laranja e vermelho – e 17 tipos relacionados aos diferentes fenômenos meteorológicos.

Os órgãos de meteorologia fazem as previsões de tempo e clima com base em modelos matemáticos, que são softwares utilizados para descrever e simular as variáveis meteorológicas num determinado período de tempo. O INMET usa diferentes modelos matemáticos. A partir deles, a equipe de meteorologistas define as previsões mais confiáveis em cada modelo.

Por que o alerta para calor foi elevado

Os novos alertas apontam para temperaturas 5ºC acima da média por um período maior do que 5 dias. A previsão de calor intenso agora se estende até domingo (24). Em alguns estados, as temperaturas podem ultrapassar os 40ºC.

O calor extremo pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo insolação, desidratação e até mesmo a morte em casos extremos.

O que fazer em caso de alerta vermelho para calor

Em caso de alerta vermelho para calor, é importante seguir as orientações das autoridades de saúde e meteorologia. Isso inclui evitar a exposição ao sol durante as horas mais quentes do dia, beber muita água, e procurar atendimento médico imediato se sentir algum dos sintomas mencionados acima.

As pessoas em situação de rua são particularmente vulneráveis à onda de calor. Em São Paulo, por exemplo, a prefeitura começou a distribuir água para essas pessoas como parte do esforço para mitigar os efeitos da onda de calor.

Por fim, a onda de calor que está afetando várias regiões do Brasil é um sinal claro das mudanças climáticas que estão ocorrendo em todo o mundo. Dessa forma, é importante estar ciente dos riscos associados ao calor extremo e tomar todas as precauções necessárias para proteger a si mesmo e aos outros.