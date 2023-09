Inscrições abertas! Novo programa de moradia popular oferece oportunidade para 17 MIL FAMÍLIAS

Na última segunda-feira, dia 25, deram-se início às inscrições para o tão esperado programa de moradia popular no Norte do país.

Com a iniciativa o governo visa beneficiar, no mínimo, 17 mil famílias, com uma prioridade especial para aquelas que residem em áreas de risco ou que foram vítimas de desabamentos recentes.

Um aspecto notável deste programa é a facilidade de inscrição, que será realizada de forma totalmente online. Tornando, dessa forma, o processo mais acessível a um número maior de pessoas.

A Prefeitura de Manaus, em parceria com o governo federal através do programa Minha Casa, Minha Vida, anunciou o início da seleção para o aguardado “Manaus Minha Casa”.

Esta colaboração entre instâncias governamentais possibilitará a disponibilização de 4,2 mil unidades habitacionais, um passo crucial em direção à mitigação do déficit habitacional na região.

Dessa forma, este programa de moradia popular surge como uma resposta decisiva para enfrentar os desafios habitacionais que afetam a população do Norte do país e, com isso, tem o potencial de gerar um grande impacto na região.

Afinal, além de proporcionar um lar seguro e digno para milhares de famílias, ele também contribuirá para a redução dos riscos de desabamentos e melhorará significativamente a qualidade de vida daqueles que mais necessitam.

Enfim, se você quer saber muito mais sobre esse programa de moradia popular e esclarecer dúvidas relacionadas a essa iniciativa, esse é o lugar certo! Portanto, nos acompanhe nessa leitura.

Entenda melhor sobre o programa de moradia popular



Você também pode gostar:

A quantia mencionada anteriormente para o programa de moradia popular será alocada em um total de 4,200 unidades, destinadas tanto a famílias em situação de vulnerabilidade em áreas de risco quanto aos beneficiários do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

O objetivo principal é dar início ao programa atendendo prioritariamente às 252 famílias do bairro Jorge Teixeira, localizado na Zona Leste, que foram desalojadas devido a um desabamento.

“Então, neste ano, podemos contar com 4.200 unidades, em parceria com o governo federal, e mais 252 unidades que serão construídas com recursos da Prefeitura de Manaus”, disse Jesus Alves, secretário municipal de Habitação.

Até o momento, não foram divulgados os critérios estabelecidos para a elegibilidade no programa de moradia popular de Manaus.

Porém, o secretário responsável pelo programa revelou que haverá requisitos específicos para determinar quem receberá prioridade na alocação das habitações.

Diferentemente de uma seleção por ordem de chegada, a priorização será baseada nas necessidades individuais dos candidatos, como explicou Alves.

A população, de modo geral, pode pleitear, mas existe um regramento e, no momento oportuno, vamos discorrer de maneira clara e exaustiva sobre essas normas“, destacou o ministro.

Você pode se interessar em ler também:

Inscrições para concorrer a uma vaga no programa

Os cidadãos interessados em se candidatar para participar do programa de moradia popular “Manaus Minha Casa” já têm a oportunidade de iniciar o processo por meio do site oficial da Secretaria Municipal de Habitação.

Ademais, para garantir uma inscrição bem-sucedida, é importante que os candidatos tenham em mãos os seguintes documentos:

NIS (Número de Identificação Social), que é emitido ao criar um cadastro no Cadastro Único (CadÚnico);

RG (Registro Geral);

CPF (Cadastro de Pessoa Física);

Nome completo;

Data de nascimento;

Título de eleitor.

Assim, o processo de inscrição online proporciona maior comodidade e facilidade para os candidatos ao programa de moradia popular, permitindo que eles concluam sua inscrição no conforto de suas casas, sem a necessidade de deslocamento.

Além disso, para aqueles que precisam de assistência presencial ou orientação sobre o sistema online, a Secretaria Municipal de Habitação oferece atendimento em sua sede.

Esta está localizada na avenida Constantino Nery, número 200, no bairro Chapada, zona Centro-Sul. O atendimento presencial está disponível nos seguintes horários:

Das 8h às 12h;

Das 13h às 15h.

Passo a passo para o cadastro no programa de moradia popular

Para se inscrever no novo programa de moradia popular, siga os passos simples a seguir:

Primeiramente, visite o site oficial da Secretaria Municipal de Habitação; Em seguida, localize a opção “Fazer sua inscrição” e clique nela para iniciar o processo; Depois, complete os campos obrigatórios com suas informações pessoais, detalhes adicionais, informações de contato e seu endereço atual; Por fim, não se esqueça de incluir os detalhes sobre a composição de sua família durante o processo de inscrição.