inscrições abertas para 276 vagas; confira cargos

Mais um concurso aberto. Desta vez, o certame oferta 276 vagas para diferentes cargos e as provas são em dezembro.

As chances são para médio, técnico e superior. Confira.

Sobre o concurso

O concurso tem como objetivo preencher um total de 276 vagas distribuídas em diversos cargos, abrangendo níveis de escolaridade que vão desde o ensino médio até o nível superior.

Para candidatos que possuem ensino médio e/ou formação técnica, as oportunidades estão disponíveis para cargos como:

Agente Comunitário de Saúde (23 vagas), Agente Comunitário de Endemias (23 vagas), Fiscal de Vigilância Sanitária (2 vagas), Fiscal de Obras (2 vagas), Fiscal de Meio Ambiente (2 vagas) e Técnico de Enfermagem – Saúde da Família (16 vagas).

Os salários iniciais para essas posições variam entre R$ 1.320 e R$ 1.700.

Para nível superior são as seguintes vagas:

auditor fiscal de tributos (2), procurador do município (1), assessor da procuradoria (2), professor de educação infantil – pedagogo (50), professor fundamental I – pedagogo (70), professor ensino fundamental – educação física (5), professor ensino fundamental – inglês (4),

professor ensino fundamental – artes (4), professor magistério fundamental – anos finais e EJA – língua portuguesa (2), professor magistério fundamental – anos finais e EJA – matemática (2), professor magistério fundamental – anos finais e EJA – história (1), professor magistério fundamental – anos finais e EJA – ciências (1), professor magistério fundamental – anos finais e EJA – geografia (2),

professor magistério fundamental – anos finais e EJA – inglês (2), professor magistério fundamental – anos finais e EJA – ensino de arte (8), professor magistério fundamental – anos finais e EJA – educação física (1), professor magistério fundamental – anos finais e EJA – química (2),

professor magistério fundamental – anos finais e EJA – intérprete de libras (2), cirurgião dentista em várias áreas (12), enfermeiro – saúde da família (8), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (1), médicos em várias especialidades (19), médico veterinário (1), nutricionista (1), psicólogo (1) e terapeuta ocupacional (2).



As remunerações partem de R$ 1.320 e chegam a R$ 9.000.

Como se inscrever no concurso ?

As inscrições poderão ser feitas até o dia 6 de novembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte – FUNCERN (https://funcern.br).

As taxas serão nos seguintes valores:

R$ 90 (níveis médio e técnico) e R$ 110 (superior)

Provas concurso

O concurso da Prefeitura de Guamaré adotará um processo seletivo que compreende a realização de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos inscritos. Aqueles que concorrem aos cargos de nível superior também serão submetidos a uma prova de títulos, com caráter classificatório.

A prova objetiva consistirá em questões de múltipla escolha, abrangendo as seguintes disciplinas, de acordo com o cargo:

Língua Portuguesa.

Informática.

Lógica.

Didática.

Conhecimentos Específicos.

O exame está programado para ocorrer em 10 de dezembro de 2023, e os locais e horários serão comunicados por meio de edital de convocação, que será divulgado em momento oportuno.

