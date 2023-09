inscrições abertas para a última edição do projeto em 2023

O Cria Unicamp é um programa de preparação gratuito para o Vestibular 2024 da Unicamp criado pela Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp), a comissão responsável pelo processo seletivo.

O programa foi criado com o objetivo de contribuir com a preparação dos estudantes de ensino médio para as provas do Vestibular 2024 da Unicamp.

As inscrições para a última edição do Cria Unicamp em 2023 já estão abertas, mas os candidatos devem ficar atentos: a Comvest irá receber inscrições até 05 de outubro.

Dessa maneira, para que você consiga realizar a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a próxima edição do Cria Unicamp. Vamos conferir!

Cria Unicamp recebe inscrições para última edição

O Cria Unicamp é um projeto que começou em abril de 2023 e foi planejado para acontecer ao longo de nove sábados até a data de aplicação da primeira fase do Vestibular Unicamp 2024, que será aplicada no dia 29 de outubro.

No momento, estão abertas as inscrições para a última edição do projeto, que irá acontecer no dia 07 de outubro, das 9h às 12h, no Teatro de Arena da Unicamp.

As inscrições poderão ser efetuadas de forma online no site do Cria Unicamp. Para dar início ao procedimento de inscrição, os estudantes deverão informar se já participaram de alguma edição do projeto ou se é a primeira vez.



Você também pode gostar:

Será possível realizar a própria inscrição para participar da próxima edição do projeto até o dia 05 de outubro. Para este sábado, serão oferecidas 200 vagas. Do total de vagas, 50% será destinado aos alunos que estão matriculados em uma escola da rede pública de ensino.

Segundo as informações divulgadas, poderão se inscrever no Cria Unicamp os estudantes matriculados no ensino médio de escolas públicas e particulares da Região Metropolitana de Campinas (RMC), além das cidades de Limeira e Piracicaba.

Como vai funcionar a última edição do Cria Unicamp?

Como mencionado, a última edição do Cria Unicamp irá acontecer no dia 07 de outubro.

Em um primeiro momento, será ministrada uma aula sobre a obra do compositor Cartola, parte da lista de obras obras obrigatórias do Vestibular 2024 da Unicamp.

Depois da aula, será organizada uma sessão de tira-dúvidas sobre a primeira fase do Vestibular da Unicamp com José Alves de Freitas Neto, diretor da Comvest.

Por fim, os estudantes irão participar de dinâmicas e atividades de diversos tipos. Também serão realizados sorteios.

É importante ressaltar que os estudantes que não puderem participar da próxima edição do Cria Unicamp ou quiserem rever os encontros passados podem acessar os encontros e as aulas de forma online. A Comvest, em parceria com a Secretaria de Comunicação da Unicamp, disponibilizou os encontros em vídeo. É possível acessar os vídeos no canal do Youtube da Unicamp ou do Cria Unicamp.

Principais datas do Vestibular Unicamp 2024

Os estudantes devem ter em mente as principais datas presentes no calendário oficial da próxima edição do Vestibular da Unicamp.

Seguindo a estrutura tradicional do processo seletivo, o Vestibular 2024 da Unicamp será dividido em duas fases. A primeira fase do vestibular, por sua vez, será aplicada no dia 29 de outubro. A segunda fase acontecerá nos dias 03 e 04 de dezembro.

Além disso, os candidatos ao curso de Música realizarão provas de habilidades específicas antes da primeira fase do vestibular. As provas de habilidades específicas dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança serão aplicadas entre os dias 07 e 09 de dezembro de 2023.

Como pudemos perceber, a edição 2024 do Vestibular da Unicamp prevê a aplicação de todas as suas provas até o final de 2023.