inscrições abertas para mais de 40 vagas em vários cargos

O concurso Core (Conselho Regional dos Representantes Comerciais ) anuncia que as inscrições estão abertas. Desta vez, as oportunidades são para o Tocantins.

Ao todo são 41 vagas, entre imediatas e formação de cadastro reserva.

Vagas concurso Core

Os interessados de nível médio ou técnico poderão se inscrever entre os cargos de assistente administrativo – Palmas/TO (1 vaga + 15 CR), assistente administrativo – Araguaína/TO (1 + 15 CR) e fiscal (1 + 8 CR).

As remunerações são de R$ 1.954,01 para assistente e R$ 3.175,67 para fiscal.

Os aprovados receberão os seguintes benefícios:

vale alimentação no valor de R$ 850;

vale-transporte; e

plano de carreira.

Como se inscrever no concurso Core?

Os interessados poderão se inscrever até as 16h do dia 25 de setembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Consulplan (https://institutoconsulplan.org.br).



O valor da taxa é R$ 77,07.

Como serão as provas do concurso Core?

O concurso vai contar com prova objetiva. Ao todo serão 40 questões sobre as seguintes disciplinas:

10 questões de língua portuguesa;

5 de raciocínio lógico-matemático;

5 de informática; e

20 de conhecimentos específicos

As provas vão acontecer no dia 29 de outubro.

Concurso Core em andamento

As oportunidades são para Rio Grande do Sul.

São 236 oportunidades sendo 06 vagas imediatas e 230 para cadastro reserva. Confira:

CARGOS VAGAS SALÁRIO REQUISITOS Advogado 30 CR R$ 5.044,46 + benefícios Ensino Superior completo em Direito, devidamente registrado e em situação regular junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Assistente Administrativo 4 + 100 CR R$ 2.535,86 + benefícios Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo 2º grau) ou de curso técnico equivalente, realizado em instituição de ensino reconhecida

pelo Ministério da Educação (MEC). Fiscal 2 + 50 CR R$ 3.753,69 + benefícios Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo 2º grau) ou de curso técnico equivalente, realizado em instituição de ensino reconhecida

pelo Ministério da Educação (MEC). Técnico em Informática 50 CR R$ 3.085,26 + benefícios Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico em Informática ou equivalente, realizado em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)

Como serão as provas do concurso CORE RS?

A prova objetiva está marcada para 08 de outubro. Além disso, outras fases serão realizadas como:

Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, apenas para o cargo de ADVOGADO.

A fase objetiva vai contar com 40 questões sobre conhecimentos gerais e específicos.

Será aplicada prova discursiva, apenas para o cargo de Advogado, de caráter eliminatório e classificatório, no mesmo dia de realização da prova objetiva.

De acordo com o edital do concurso CORE RS, os candidatos deverão responder a 1 (uma) questão discursiva relacionada aos Conhecimentos Específicos do cargo. A etapa será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos.

O texto será de 20 até 30 linhas.

Outros concursos CORE

O concurso CORE MG (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais) anuncia que as inscrições estão abertas. As inscrições chegaram ao fim.

Vagas concurso CORE MG

As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. Das 441 vagas, 11 são para provimento imediato. Confira as oportunidades abaixo:

Nível fundamental

auxiliar de limpeza (2 vagas + 50 CR) exige escolaridade mínima de ensino fundamental completo e recebe o salário inicial de R$ 1.398,39.

Nível médio

assistente administrativo (3 + 100 CR), fiscal – Belo Horizonte (1 + 50 CR), fiscal – Governador Valadares (1 + 50 CR), fiscal – Montes Claros (1 + 50 CR), fiscal – Varginha (1 + 50 CR) e recepcionista (1 + 50 CR). O salário de recepcionista será de R$ 2.733,77, já os demais cargos receberão em torno de R$ 3,4 mil.

Nível superior

advogado júnior (1 + 30 CR). O salário é de R$ 8.296,73. Além dos salários, os aprovados receberão os seguintes benefícios: auxílio-alimentação no valor de R$ 40,50 por dia útil trabalhado; plano de saúde; e vale-transporte.

Como serão as provas do concurso CORE MG ?

As provas estão marcadas para 15 de outubro de 2023. A fase objetiva vai contar com questões gerais e específicas sobre as seguintes disciplinas: