inscrições abertas para Vestibular de Verão 2023

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) é uma instituição de ensino pública e gratuita. A sede da UEM está na cidade de Maringá, Paraná.

A instituição oferece uma série de oportunidades e de cursos para os seus estudantes, atraindo vestibulandos de todas as regiões do Brasil todos os semestres.

Se você quer estudar na UEM, está com sorte: as inscrições para o Vestibular de Verão 2023 da instituição já estão abertas.

Assim, para te ajudar a fazer a sua inscrição, separamos um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Verão 2023 da UEM. Vamos conferir!

Vestibular de Verão UEM 2023: inscrições já estão abertas

Conforme divulgado pela UEM em anúncio oficial, as inscrições para a próxima edição do Vestibular de Verão já estão abertas e todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 09 de outubro.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível na página do Vestibular de Verão da UEM. Não será possível realizar a inscrição de outra maneira.

No momento da inscrição, todos os participantes deverão indicar algumas informações importantes:

Opção de curso: os candidatos poderão selecionar até três cursos distintos em ordem de preferência;

Língua estrangeira: o candidato deverá escolher uma língua estrangeira dentre Espanhol, Francês ou Inglês;

Modalidade de participação: ampla concorrência ou sistema de cotas;

Cidade de realização da prova: o candidato deverá escolher uma cidade para fazer a prova do vestibular. As opções são: Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Maringá, Paranavaí, Ponta Grossa e Umuarama.



Você também pode gostar:

Os candidatos poderão consultar a lista com as inscrições homologadas a partir do dia 16 de outubro.

Vestibular de Verão UEM 2023: taxa de inscrição e isenção

Todos os interessados deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 177,00 para participar do processo seletivo. O pagamento poderá ser efetuado somente através de boleto bancário e deverá ser realizado até o dia 11 de outubro.

Vestibular de Verão UEM 2023: isenção da taxa de inscrição

Nesta edição do Vestibular de Verão, a UEM também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar isenção da taxa de inscrição.

O benefício poderá ser solicitado aos participantes que atenderem aos seguintes critérios:

Estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico );

Forem membros de família de baixa renda, com renda mensal per capita de até meio salário mínimo.

Os pedidos foram recebidos até o dia 06 de setembro. O resultado preliminar das solicitações de isenção da taxa serão divulgados nesta terça-feira, dia 19 de setembro, e os candidatos poderão enviar recursos. Por fim, o resultado final será liberado pela instituição no dia 26 de setembro.

Vestibular de Verão UEM 2023: vagas

Por meio do Vestibular de Verão 2023, a UEM irá oferecer 1.211 vagas para diversos ministrados nos campi da instituição. Todos os candidatos aprovados irão ingressar em 2024 e já é possível consultar a lista completa com todos os cursos está disponível no edital do processo seletivo.

De acordo com o edital do processo seletivo, a UEM irá destinar 20% das vagas de cada curso, turno e campus, ao sistema de cotas.

Poderão optar por participar do Vestibular de Verão por meio do sistema de cotas os candidatos que atenderam a pelo menos um dos seguintes requisitos:

Cursaram as quatro últimas séries do Ensino Fundamental e o Ensino Médio em Instituição Pública de Ensino;

Estão inscritos no CadÚnico de família de baixa renda e possuem renda familiar mensal per capita de até 1/2 salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos.

Vestibular de Verão UEM 2023: provas

O Vestibular de Verão 2023 da UEM prevê a aplicação de uma prova para todos os candidatos no dia 10 de dezembro. parte do processo seletivo. Os locais de prova serão divulgados no dia 10 de novembro.

As provas serão formadas por 50 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre as disciplinas de Linguagens e Códigos, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação a partir do tema proposto.

Vestibular de Verão UEM 2023: divulgação do gabarito e resultados

O gabarito preliminar da prova será liberado no dia 11 de dezembro de 2023, a partir das 10h. O resultado final do Vestibular de Verão UEM 2023 será divulgado no dia 25 de janeiro de 2024, a partir das 10h.

Ainda está com alguma dúvida? Acesse o edital do Vestibular de Verão da UEM e confira mais informações!