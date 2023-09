inscrições abertas para Vestibular Integrado de Medicina 2024

A Faculdade Zarns, antiga FTC, é uma instituição de ensino privada com sede na cidade de Salvador, Bahia. A instituição está organizando a próxima edição do Vestibular Integrado de Medicina 2024, que irá oferecer vagas para a UniFTC, a Unesulbahia e Imepac.

Se você quer participar do processo seletivo da Faculdade Zarns, então está com sorte: as inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina já estão abertas.

Dessa maneira, para que você consiga realizar a sua inscrição, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Faculdade Zarns. Confira!

Vestibular de Medicina Faculdade Zarns: candidatos já podem se inscrever

O período de inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da Faculdade Zarns já começou e todos os interessados poderão se inscrever até o dia 26 de outubro.

A inscrição poderá ser efetuada somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário online que está disponível no site da Faculdade Zarns. No momento da inscrição, o candidato deverá fornecer informações pessoais e indicar uma modalidade de participação no processo seletivo. As opções são as seguintes: “vestibular tradicional” ou “nota do ENEM”.

Além disso, os candidatos também deverão indicar uma instituição de ensino participante do Vestibular Integrado organizado pela Faculdade Zarns. Também será possível indicar uma segunda ou terceira opção de instituição de ensino.

Vestibular de Medicina Faculdade Zarns: taxa de inscrição



Você também pode gostar:

Os candidatos deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$350,00 para participar do Vestibular de Medicina da Faculdade Zarns. O valor a ser pago será o mesmo para todas as modalidades e instituições previstas pelo edital.

O pagamento poderá ser efetuado via cartão de crédito, cartão de débito ou boleto bancário. Não será oferecida isenção da taxa para essa edição do Vestibular de Medicina.

Vestibular de Medicina Faculdade Zarns: prova tradicional

Os participantes que optarem pela modalidade “vestibular tradicional” deverão realizar uma prova presencial no dia 29 de outubro.

As provas serão realizadas nas unidades da Faculdade Zarns em Salvador, da Faculdade Zarns em Itumbiara e da Unesulbahia em Eunápolis. Os candidatos também poderão fazer o exame nas cidades de Brasília/DF, Cuiabá/MT, Teixeira de Freitas/BA e Vitória da Conquista/BA

Vestibular de Medicina Faculdade Zarns: nota do ENEM

Poderão participar do Vestibular de Medicina da Faculdade Zarns por meio da modalidade “nota do ENEM” os candidatos que tiverem obtido pontuação mínima de 500 pontos na média geral do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Serão aceitas pontuações obtidas a partir de 2018, mas os candidatos que obtiveram nota zero em alguma área do conhecimento do ENEM ou na prova de redação serão eliminados do processo seletivo.

Vestibular de Medicina Faculdade Zarns: oferta de vagas

Como mencionado, a Faculdade Zarns está organizando o Vestibular Integrado para selecionar os futuros alunos de três instituições diferentes.

Ao todo, estão sendo oferecidas 250 vagas. Veja o número de vagas oferecido por cada universidade:

UniFTC:

Processo seletivo via vestibular tradicional: 100 vagas;

Processo seletivo via nota do ENEM: 30 vagas.

Unesulbahia:

Processo seletivo via vestibular tradicional: 50 vagas;

Processo seletivo via nota do ENEM: 10 vagas.

Faculdade Imepac:

Processo seletivo via vestibular tradicional: 50 vagas;

Processo seletivo via nota do ENEM: 10 vagas.

Como podemos perceber, o maior número de vagas está sendo destinado ao processo seletivo via pontuação obtida na prova do ENEM. Todos os candidatos aprovados em qualquer uma das modalidades de seleção irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2023.

Ainda está com alguma dúvida? Então confira o edital do Vestibular de Medicina da Faculdade Zarns e consulte mais informações.