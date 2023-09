INSCRIÇÕES ABERTAS! Salários acima de R$ 32 MIL; Confira!

Mais um concurso Defensoria Pública aberto. As oportunidades ofertam salários acima de R$ 32,2 mil. Veja a seguir como se inscrever.

As vagas são para DPE MG-(Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais).

Vagas concurso Defensoria Pública

São 30 vagas, sendo 21 para ampla concorrência, três reservadas a pessoas com deficiência e seis para os negros, para o cargo de defensor público.

Para se tornar um defensor público, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Escolaridade: Possuir ensino superior completo em direito. Experiência Jurídica: Ter no mínimo três anos de prática de atividade jurídica, que deve ser exercida após a conclusão do curso de direito.

O cargo de defensor público de classe inicial oferece um subsídio no valor de R$ 32.228,68. Esses requisitos são fundamentais para garantir que os candidatos à posição tenham uma base sólida de conhecimento jurídico e experiência prática antes de ingressarem na carreira de defensor público.

Como se inscrever neste concurso Defensoria Pública

As inscrições serão recebidas até as 17h do dia 31 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Fundep (www.gestaodeconcursos.com.br).



Você também pode gostar:

A taxa de inscrição é R$ 325.

Como serão as provas do concurso Defensoria Pública?

O concurso será dividido da seguinte forma:

Prova Objetiva de Múltipla Escolha: Uma avaliação de múltipla escolha com questões, que possui caráter eliminatório e classificatório.

Duas Provas Discursivas Especializadas: Duas provas discursivas que exigem conhecimento especializado na área jurídica, também com caráter eliminatório e classificatório.

Inscrição Definitiva: Esta etapa inclui várias fases, como sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de higidez física e mental, e heteroidentificação. Todas essas fases têm caráter eliminatório.

Provas Orais: São realizadas 12 provas orais, que têm caráter eliminatório e classificatório. Essas provas costumam avaliar a capacidade de argumentação e conhecimento jurídico do candidato.

Avaliação de Títulos: Nesta etapa, são avaliados os títulos apresentados pelo candidato, com caráter classificatório.

Essas etapas do concurso Defensoria Pública são projetadas para avaliar a aptidão dos candidatos para a carreira de defensor público, abrangendo diferentes aspectos, desde o conhecimento jurídico até a capacidade de argumentação e o histórico pessoal e profissional.

A fase objetiva vai contar com 100 questões da seguinte forma:

grupo I com 55 questões sobre direto penal e criminologia, direito processual penal, execução penal, direito constitucional, direitos humanos e antidiscriminatório, e Direito Administrativo; e

grupo II com 45 questões sobre direito civil, direito processual civil, direitos difusos e coletivos, direito da criança e do adolescente, direito do consumidor, e princípios institucionais da defensoria pública.

O concurso vai acontecer em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 10 de dezembro de 2023.

Como se preparar

Entender o edital é o primeiro passo. Além disso, é preciso ter um cronograma de estudos para organizar o seu dia. Lembre-se de escolher materiais de estudo eficazes. Além disso, siga as demais dicas:

Faça Simulados: Realize simulados regularmente para se familiarizar com o formato das questões e praticar a gestão do tempo. Isso ajuda a identificar suas áreas de fraqueza para que você possa focar nos estudos.

Aprofunde o Entendimento: Não se limite a memorizar informações. Procure entender os conceitos e princípios por trás dos tópicos. Isso facilitará a resolução de questões complexas.

Busque Ajuda Profissional: Se necessário, considere aulas particulares ou cursos preparatórios ministrados por especialistas no assunto. Eles podem oferecer insights valiosos e orientação personalizada.

Revise Regularmente: A revisão constante é fundamental para reforçar o aprendizado. Reserve tempo para revisar o material que você estudou anteriormente.

Cuide da Saúde: Uma alimentação equilibrada, exercícios físicos e sono adequado são fundamentais para o desempenho cognitivo. Mantenha-se saudável durante o processo de preparação.

Gerencie o Estresse: A preparação para concursos pode ser estressante. Desenvolva técnicas de gerenciamento do estresse, como meditação, ioga ou simplesmente pausas regulares para relaxar.

Participe de Grupos de Estudo: Juntar-se a grupos de estudo pode ser útil para discutir tópicos, tirar dúvidas e manter a motivação.

Mantenha-se Atualizado: Fique por dentro das notícias e atualizações relacionadas ao seu concurso. Os editais podem sofrer alterações, e é importante estar ciente delas.

Tenha Confiança: Acredite em si mesmo e em sua capacidade de passar no concurso. A confiança é essencial durante a prova.