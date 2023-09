inscrições começam nesta segunda-feira (04)

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) é uma instituição de nível superior pública que foi criada em 1976 e possui diversas unidades em todo o estado de São Paulo.

O calendário oficial da próxima edição do processo seletivo da Unesp, organizado pela Fundação Vunesp, já foi divulgado e o os candidatos devem ficar atentos: o período de inscrições no Vestibular 2024 começa nesta segunda-feira, dia 04 de setembro.

Dessa forma, para que você consiga se inscrever, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo que você precisa saber sobre o Vestibular Unesp 2024. Confira!

Vestibular Unesp 2024: período de inscrições começa na segunda-feira (04)

O período de inscrições para o Vestibular Unesp 2024 começa nesta segunda-feira, dia 04 de setembro. Todos os candidatos interessados poderão se inscrever até às 23h59 do dia 09 de outubro.

As inscrições poderão ser realizadas somente através do site da Fundação Vunesp, em que os candidatos deverão preencher um formulário online com informações pessoais. Para dar início ao procedimento de inscrição, será necessário realizar um cadastro no site ou fazer login com CPF e senha.

No momento da inscrição, o estudante deverá indicar se deseja concorrer através do Sistema Universal (SU) ou pelo Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP). Para o sistema de reserva de vagas serão destinadas vagas aos candidatos que se autodeclararem Pretos, Pardos ou Indígenas e que estudaram integralmente em uma escola da rede pública de ensino.

Também será necessário indicar uma cidade para realização das provas. As opções são as seguintes:



No estado de São Paulo: Americana, Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Campinas, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Jundiaí, Marília, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rosana, Santo André, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

Em outros estados: Brasília-DF, Campo Grande-MS, Curitiba-PR e Uberlândia-MG.

Mais informações sobre os procedimentos de inscrição no Vestibular 2024 da Unesp estão disponíveis no Manual do Candidato.

Vestibular Unesp 2024: taxa de inscrição e isenção

Os estudantes que quiserem participar do Vestibular da Unesp deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 192,00. O pagamento poderá ser feito exclusivamente via boleto bancário, cujo vencimento será no dia 10 de outubro.

Mas, é válido destacar que a Vunesp também está oferecendo aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção e a redução da taxa de inscrição.

Os pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição ainda estão sendo recebidos: as solicitações poderão ser enviadas até às 23h59 deste domingo, 03 de setembro.

Poderão pedir a isenção da taxa de inscrição os estudantes que se encaixarem em um dos seguintes critérios:

Estudantes com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou que possuam renda familiar mensal de até três salários mínimos e que estejam cadastrados no CadÚnico do Governo Federal;

Estudantes que concluíram ou irão concluir em 2023 o ensino médio em escola da rede pública, com bolsa integral em escola privada ou na Educação de Jovens e Adultos ( EJA ). É necessário possuir também renda familiar per capita bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio, além de residir no estado de São Paulo ou estar vinculado a uma instituição de ensino no estado.

A redução da taxa, por sua vez, poderá ser solicitada em duas modalidades:

Redução de 50% do valor da taxa: estudantes matriculados no ensino médio ou em curso pré-vestibular e que recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou que estejam desempregados.

Redução de 75% do valor da taxa: estudantes que estão cursando o último ano do ensino médio público paulista.

A Vunesp irá divulgar os resultados dos pedidos de isenção e a redução da taxa de inscrição no dia 25 de setembro. O documento estará disponível nos sites da Unesp e da Fundação Vunesp.

Vestibular Unesp 2024: oferta de vagas

Através do Vestibular 2024, a Unesp esta oferecendo 6.596 vagas para diferentes cursos de graduação ministrados em 24 cidades do estado de São Paulo.

Do total de vagas, 3.748 serão destinadas ao Sistema Universal e o restante ao Sistema de Reserva de Vagas.

Vestibular Unesp 2024: provas

Nesta edição do processo seletivo, a primeira fase será aplicada no dia 15 de novembro. A prova será composta por 90 questões de múltipla escolha que irão abordar assuntos diversos estudados ao longo do ensino médio.

A segunda fase, por sua vez, irá acontecer em 10 e 11 de dezembro de 2023. O exame da segunda fase será composto por questões discursivas e por uma proposta de redação.