Inscrições do processo seletivo do IBGE terminam neste domingo; 325 vagas!

As inscrições do processo seletivo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anuncia que as inscrições estão chegando ao fim.

Ao todo são 325 vagas . Veja a distribuição de oportunidades e inscreva-se!

Vagas processo seletivo IBGE

As oportunidades são para nível médio e superior, sendo:

276 postos para agente de pesquisas por telefone (ensino médio) e 49 para supervisor de pesquisas por telefone (nível superior)

Os salários variam a depender do cargo, podendo chegar até R$ 5.100.

A previsão de contrato é de um ano, podendo prorrogar por mais dois. Os aprovados ainda receberão os seguintes benefícios:

auxílio-alimentação de R$ 658;

auxílio-transporte;

auxílio pré-escolar;

férias proporcionais;

13º salário proporcional.

Como se inscrever no processo seletivo IBGE?



Os interessados poderão se inscrever até o dia 03 de setembro nos links abaixo:

A banca Selecon é a empresa responsável. A taxa de participação varia de R$ 30 até R$ 40.

Provas processo seletivo IBGE

As provas estão marcadas para 22 de outubro e contará com 60 questões sobre estas disciplinas:

língua portuguesa;

ética no serviço público;

matemática/raciocínio lógico e conhecimentos gerais (apenas para agente);

ética no serviço público e conhecimentos específicos (somente para supervisor).

Concurso IBGE

O certame para efetivos não acontece há 8 anos. A lista foi disponibilizada no dia 18 de julho pela ministra da Gestão, Esther Dweck. A declaração oficial saiu no Diário Oficial no dia posterior, 19.

Sabe-se que o concurso IBGE vai ofertar 595 vagas de nível superior e 300 vagas para o nível médio. Os cargos efetivos do IBGE e incluso nesta oportunidade são: