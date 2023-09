inscrições estão abertas para vários cargos e salários de R$ 9 MIL

As oportunidades do concurso público oferecidas incluem vagas para os seguintes cargos:

Assistente Administrativo (1 vaga): Este cargo requer ensino médio completo como requisito de escolaridade.

Analista de Sistemas da Informação (1 vaga): Para esta posição, é necessário possuir curso superior na área de Sistemas da Informação ou área relacionada.

Analista Organizacional (1 vaga): Este cargo exige curso superior em áreas relacionadas à organização e gestão.

Contador (1 vaga): Para a função de contador, é necessário possuir curso superior em Contabilidade.

Além dos requisitos de escolaridade específicos para cada cargo, todos os candidatos interessados devem possuir uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”. Certifique-se de atender a todos os requisitos estabelecidos no edital antes de se candidatar a uma das vagas.

Os interessados poderão se inscrever até 3 de novembro. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.concursos.ieses.org. As taxas de participação custam:

As provas estão marcadas para 03 de dezembro e vão contar com 50 questões sobre estas disciplinas:

Mais um concurso Defensoria Pública aberto. As oportunidades ofertam salários acima de R$ 32,2 mil. Veja a seguir como se inscrever.

As vagas são para DPE MG-(Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais).

Vagas concurso Defensoria Pública

São 30 vagas, sendo 21 para ampla concorrência, três reservadas a pessoas com deficiência e seis para os negros, para o cargo de defensor público.

Para se tornar um defensor público, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Escolaridade: Possuir ensino superior completo em direito. Experiência Jurídica: Ter no mínimo três anos de prática de atividade jurídica, que deve ser exercida após a conclusão do curso de direito.

O cargo de defensor público de classe inicial oferece um subsídio no valor de R$ 32.228,68. Esses requisitos são fundamentais para garantir que os candidatos à posição tenham uma base sólida de conhecimento jurídico e experiência prática antes de ingressarem na carreira de defensor público.

Como se inscrever neste concurso Defensoria Pública

As inscrições serão recebidas até as 17h do dia 31 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Fundep (www.gestaodeconcursos.com.br).

A taxa de inscrição é R$ 325.

Como serão as provas do concurso Defensoria Pública?

O concurso será dividido da seguinte forma:

Prova Objetiva de Múltipla Escolha: Uma avaliação de múltipla escolha com questões, que possui caráter eliminatório e classificatório.

Duas Provas Discursivas Especializadas: Duas provas discursivas que exigem conhecimento especializado na área jurídica, também com caráter eliminatório e classificatório.

Inscrição Definitiva: Esta etapa inclui várias fases, como sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de higidez física e mental, e heteroidentificação. Todas essas fases têm caráter eliminatório.

Provas Orais: São realizadas 12 provas orais, que têm caráter eliminatório e classificatório. Essas provas costumam avaliar a capacidade de argumentação e conhecimento jurídico do candidato.

Avaliação de Títulos: Nesta etapa, são avaliados os títulos apresentados pelo candidato, com caráter classificatório.

Essas etapas do concurso Defensoria Pública são projetadas para avaliar a aptidão dos candidatos para a carreira de defensor público, abrangendo diferentes aspectos, desde o conhecimento jurídico até a capacidade de argumentação e o histórico pessoal e profissional.

A fase objetiva vai contar com 100 questões da seguinte forma:

grupo I com 55 questões sobre direto penal e criminologia, direito processual penal, execução penal, direito constitucional, direitos humanos e antidiscriminatório, e Direito Administrativo; e

grupo II com 45 questões sobre direito civil, direito processual civil, direitos difusos e coletivos, direito da criança e do adolescente, direito do consumidor, e princípios institucionais da defensoria pública.

O concurso vai acontecer em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 10 de dezembro.