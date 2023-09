Inscrições para 120 Vagas na TIM Brasil estão nos últimos dias

As inscrições para trabalhar na TIM Brasil estão nos últimos dias. Portanto, os interessados precisam se atentar ao prazo.

Confira como se inscrever na TIM Brasil

Programa TIM Brasil

A TIM Brasil está prestes a encerrar o período de inscrições para seu tão aguardado Programa de Estágio 2023, conhecido como “Super Estags”.

Este programa oferece 120 vagas em um processo seletivo direcionado a atrair talentos e prepará-los para o início de suas carreiras, enquanto estimula o desenvolvimento de habilidades digitais e promove a inovação conectada na empresa. Os interessados têm apenas até o dia 30 de setembro para se inscreverem.

As oportunidades do Programa de Estágio TIM estão abertas a estudantes de diversas áreas, abrangendo:

Marketing, Administração de Empresas, Engenharia, Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Engenharias, Gestão de Projetos, Tecnologia da Informação, Segurança da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Design, Gestão de Negócios e cursos relacionados.

Os requisitos específicos podem variar dependendo do departamento da empresa responsável pela vaga. A TIM Brasil busca especialmente estudantes apaixonados por tecnologia, com atitude pró-ativa, disposição para enfrentar desafios, sede de aprendizado, colaborativos e ágeis em sua mentalidade.

Sobre o programa TIM Brasil

As vagas oferecidas no processo seletivo da TIM estão originalmente distribuídas entre a sede da empresa, localizada no Rio de Janeiro, e os escritórios regionais em diversas cidades, incluindo São Paulo, Recife, Brasília, Belém, Belo Horizonte e Curitiba.

A TIM adota um modelo de trabalho híbrido, permitindo que os colaboradores estejam no escritório por até três dias na semana.

Para garantir uma experiência de aprendizado enriquecedora aos estagiários, a TIM planeja oferecer uma flexibilização que permitirá até quatro dias de trabalho presencial, com orientação de tutores.

Além disso, será disponibilizada uma jornada de aprendizado personalizada, focada no desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas às áreas de atuação, bem como competências digitais e comportamentais.

Para enriquecer ainda mais a experiência dos estagiários, eles terão a oportunidade de participar de projetos multidisciplinares, sessões de mentoria e interações regulares com outros profissionais da empresa, facilitando a construção de redes de contatos profissionais.

Valores e remuneração TIM Brasil

As bolsas de estágio oferecidas variam entre R$ 1.530 e R$ 1.700, e os candidatos selecionados no processo seletivo da TIM desfrutarão de uma série de benefícios valiosos.

Além da remuneração, os estagiários contarão com:

Vale-transporte,

Vale-alimentação,

Seguro de vida,

Assistência médica e odontológica,

Smartphone com pacote de voz e dados,

Acesso a cursos de Inglês online,

Auxílio-creche, e

Um dia de folga no dia do aniversário, entre outros.

É importante ressaltar que o Programa de Estágio da TIM Brasil passou por uma reformulação em 2020, com foco na valorização da diversidade para criar um ambiente de trabalho mais inclusivo e inovador.

Isso incluiu a flexibilização dos critérios de elegibilidade, como a remoção de restrições relacionadas à idade, ao curso ou à instituição de ensino, bem como a exigência de conhecimento avançado do idioma inglês.

Essas mudanças já refletem no perfil atual dos estagiários da TIM, onde 57% se autodeclaram como pessoas pretas ou pardas, e 60% são mulheres. Além disso, a empresa passou a contratar mais frequentemente estudantes com mais de 30 anos, promovendo uma cultura inclusiva e diversificada.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever no site https://tim.academiadouniversitario.com.br até o dia 30 de setembro.

O processo de seleção e avaliação será realizado exclusivamente de forma virtual e terá uma abordagem “gamificada”. Isso significa que será estruturado de forma a proporcionar uma experiência mais imersiva e interativa tanto para os candidatos quanto para os avaliadores. Utilizando uma plataforma virtual personalizada, os estudantes terão a oportunidade de participar de desafios em grupo, onde decisões conjuntas serão necessárias.