Inscrições para o Vestibular FUVEST 2024 são recebidas até 6 de outubro

O período de inscrição para o Vestibular Fuvest 2024 já está aberto. O processo seletivo é um dos mais importantes, tradicionais e concorridos do país, visando a seleção de novos alunos para ingresso nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP).

O Vestibular Fuvest 2024 selecionará estudantes com o Ensino Médio completo para o preenchimento de milhares de vagas e ingresso no 1º semestre letivo de 2024 da USP.

Essa seleção é a principal forma de acesso à USP. Desse modo, os estudantes que têm o desejo de ingressar na renomada universidade pública devem aproveitar essa chance para concorrer às vagas ofertadas. Confira a seguir como se inscrever e mais informações sobre o Vestibular Fuvest 2024!

Vestibular Fuvest 2024: Inscrições

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) abriu as inscrições para o Vestibular 2024 d USP em agosto. De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas até as 12h do dia 6 de outubro (horário de Brasília).

Como acontece tradicionalmente, as inscrições estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site da Fuvest no período estabelecido, fazer login no sistema e preencher o formulário eletrônico de inscrição.

Veja o passo a passo para a inscrição a seguir:

Acesse a Área do Candidado em fuvest.br; Selecione a área, a carreira e os cursos em que irá se inscrever; Preencha todos os dados solicitados e envie; Pague a inscrição até 10/10/2023, caso não tenha isenção.

A Fuvest já recebeu e avaliou os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado já está disponível para consulta. Conforme indica o Manual do Candidato, os estudantes não isentos deverão realizar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais) para efetivar o cadastro.



Provas do Vestibular Fuvest 2024

O Vestibular tradicional da USP conta com a aplicação de provas em duas fases, sendo elas compostas por provas com questões objetivas e discursivas sobre os componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a Fuvest aplicará as provas da 1ª fase em 19 de novembro de 2023. A 1ª fase conta com um exame composto por 90 questões objetivas. Os candidatos poderão consultar os locais de prova da 1ª fase a partir de 3 de novembro.

A aplicação das provas da 2ª fase está marcada para os dias 17 e 18 de dezembro. Essa etapa conta com uma prova de Língua Portuguesa e Redação e uma prova específica, de acordo com o curso escolhido pelo candidato. De acordo com o cronograma, a Fuvest deve informar os locais de prova a partir de 1º de dezembro.

Lista de obras literárias FUVEST 2024

Para as questões de Língua Portuguesa e literatura, a Fudação recomenda a leitura integral de nove obras literárias:

Marília de Dirceu –Tomás Antônio Gonzaga

Quincas Borba – Machado de Assis

Angústia – Graciliano Ramos

Alguma Poesia – Carlos Drummond de Andrade

Mensagem – Fernando Pessoa

Nós matamos o cão tinhoso! – Luís Bernardo Honwana

Campo Geral – Guimarães Rosa

Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles

Dois irmãos – Milton Hatoum

Oferta de vagas

A oferta total da USP para o Vestibular Fuvest 2024 é de 8.147 (oito mil cento e quarenta e sete) vagas para diversos cursos de graduação da USP ministrados nos diversos campi da universidade.

De acordo com o edital, do total das vagas, 4.888 estão disponíveis para Ampla Concorrência (AC). Outras 3.259 vagas estão reservadas para o sistema de cotas, sendo 2.053 vagas para estudantes egressos de escolas públicas, enquanto outras 1.206 vagas são para candidatos de escola pública que são pretos, pardos ou indígenas.

Além do Vestibular Fuvest, a USP contará com outros dois grandes processos seletivos para os seus cursos de graduação: o Provão Paulista e o Enem USP. Acesse o site da Fuvest para mais informações.

