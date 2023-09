inscrições para Vestibular de Medicina 2024 começam nesta quinta-feira (28)

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Porto Alegre, capital do estado gaúcho.

A universidade foi fundada em 1948 e oferece mais de cinquenta cursos. Dentre eles, podemos citar o curso de Medicina, ambicionado por estudantes de todas as partes do país.

O calendário oficial do Vestibular 2024 da PUC-RS já foi divulgado, bem como as principais datas da próxima edição do processo seletivo.

Dessa forma, para que você consiga se inscrever e participar da seleção, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da PUC-RS. Confira!

Vestibular de Medicina PUC-RS: inscrições já estão abertas

Conforme indicado no edital do processo seletivo, as inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da PUC-RS começam nesta quinta-feira, dia 28 de setembro. Todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 13 de novembro.

As inscrições poderão ser feitas somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível na página do vestibular, no site da PUC-RS.

No momento da inscrição, o candidato deverá indicar uma das três modalidades de seleção oferecidas pela PUC-RS.



Vestibular de Medicina PUC-RS: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 150,00 para participar do processo seletivo da PUC-RS. O valor a ser pago é o mesmo para as três modalidades de participação previstas.

O pagamento poderá ser realizado via cartão de crédito ou boleto bancário.

Vestibular de Medicina PUC-RS: modalidades de seleção

Os participantes do Vestibular de Medicina da PUC-RS poderão optar por uma das três modalidades oferecidas para participar da seleção. Veja quais são elas a seguir:

Modalidade I: prova presencial da PUC-RS;

Modalidade II: uso da nota obtida no ENEM entre os anos de 2019 e 2022. O estudante deverá ter obtido média mínima de 600 pontos e nota da redação superior a zero;

Modalidade III: seleção por prova da PUC-RS presencial ou pela nota do ENEM. O candidato deverá realizar a prova da PUC-RS ou usar o resultado obtido pelo candidato no ENEM, em edições entre 2019 e 2022, desde que possua média superior ou igual a 400 pontos e nota da redação superior a zero. O estudante será classificado na modalidade em que obtiver a melhor colocação.

Vestibular de Medicina PUC-RS: prova presencial

A prova presencial do Vestibular de Medicina da PUC-RS será aplicada no dia 18 de novembro, das 13h às 18h30.

Segundo as informações divulgadas, a prova será composta por questões de Linguagens e Matemática, de Ciências da Natureza e de Ciências Humanas. As perguntas serão distribuídas da seguinte forma:

10 questões de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol);

10 questões de Matemática;

10 questões de Língua Portuguesa;

20 questões de Física, Química e Biologia;

20 questões de Literatura, História e Geografia.

Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação com base no tema proposto pela banca examinadora.

Vestibular de Medicina PUC-RS: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a PUC-RS irá oferecer 120 vagas para o ingresso no primeiro semestre de 2024.

É importante destacar que a a PUC-RS reservará 50% das vagas para a Modalidade I e 50% para a Modalidade II. Os participantes que optarem pela Modalidade III irão concorrer na modalidade em que forem melhor classificados.

Vestibular de Medicina PUC-RS: divulgação dos resultados

A lista dos participantes classificados na primeira chamada será divulgada a partir do dia 23 de novembro, enquanto os candidatos da lista de espera serão convocados no dia 29 de novembro.

Ficou com alguma dúvida? Acesse o edital do Vestibular de Medicina PUC-RS e confira mais informações sobre o processo seletivo.