inscrições prorrogadas NESTE estado; salários de quase R$ 7 MIL

Este concurso DPE ( Defensoria Pública do Estado) anuncia que as inscrições foram prorrogadas. Os salários são atraentes e se aproximam de R$ 7 mil.

As oportunidades são para Amazonas e os interessados poderão se inscrever até 11 de setembro no portal da banca FCC (Fundação Carlos Chagas) e os interessados poderão inscrever-se por meio do site da organizadora.

O valor da taxa de participação varia conforme o cargo pretendido, sendo:

Nível médio: R$ 90,00

Nível superior: R$ 110,00

Quem pode se inscrever no concurso DPE AM?

As oportunidades são para médio e superior. Confira tabela:

Nível médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente Técnico de Defensoria – Especialidade: Assistente Técnico Administrativo (Manaus/AM) 01 R$ 4.051,91 Assistente Técnico de Defensoria – Especialidade: Assistente Técnico Administrativo (Humaitá/AM) CR R$ 4.051,91 Cargos, vaga e salário nível médio.

Requisitos: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo 2º grau) ou de curso técnico equivalente, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).



Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Analista Jurídico de Defensoria –

Especialidade: Ciências Jurídica (Manaus/AM) 01 R$ 6.883,29 Analista Jurídico de Defensoria –

Especialidade: Ciências Jurídica (Humaitá/AM) 01 R$ 6.883,29 Cargos, vagas e salário nível superior.

Requisitos: Diploma do curso de graduação em Direito ou Ciências Jurídicas, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Como serão as provas do concurso DPE AM?

As provas serão realizadas no dia 22 de outubro. O concurso vai contar com fase objetiva e discursiva nas cidades de MANAUS e HUMAITÁ, sendo:

no período da MANHÃ: para os cargos/especialidades de ensino médio;

no período da TARDE: para os cargos/especialidades de ensino superior.

A fase objetiva contará com 60 questões divididas entre específicos e conhecimentos gerais.

A Prova Discursiva – Estudo de Caso constará de 01 (uma) questão prática, para a qual o candidato deverá apresentar, por escrito, as soluções. Os temas versarão sobre conteúdo pertinente a Conhecimentos Específicos do cargo.

Como foi o último concurso DPE AM

O último concurso aconteceu em 2022 e teve a oferta de 12 vagas para assistente e analista, respectivamente, de níveis médio e superior. A FCC foi a banca organizadora.

As oportunidades foram para estes municípios:

Autazes;

Careiro Castanho;

Careiro da Várzea;

Manaquiri;

Presidente Figueiredo;

Rio Preto da Eva.

O concurso aplicou 60 questões aos candidatos. A prova discursiva, por sua vez, tratou-se de um estudo de caso foi composta de uma questão prática sobre conteúdo pertinente a conhecimentos específicos, para a qual o candidato deveria apresentar, por escrito, as soluções.

Outros concursos DPE

O concurso DPE MG (Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais) anuncia edital com salários acima de R$ 32 mil. Os esclarecimentos foram publicados nesta terça-feira, 25 de julho, através do Diário Oficial.

Os interessados poderão se inscrever de forma preliminar entre às 9h do dia 25 de setembro até as 17h de 31 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Fundep,banca organizadora. A taxa de inscrição é R$ 325.

Requerimento da inscrição preliminar do concurso DPE MG

Para requerer a inscrição preliminar é preciso:

I – conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos;

II – acessar o endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br e adentrar no campo correspondente às inscrições para o IX Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Edital nº 01/2023;

III – preencher o requerimento on-line de inscrição, lançando os dados solicitados e transmitindo-os pela internet;

IV – gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa da inscrição preliminar;

V – efetuar o pagamento da guia de pagamento referente ao valor da inscrição preliminar até o dia 31 de outubro de 2023, observados os bancos e correspondentes bancários nela indicados, bem como os horários de atendimento e das transações financeiras de cada.

Vagas concurso DPE MG

Ao todo são 30 vagas, sendo 21 para ampla concorrência, três reservadas a pessoas com deficiência e seis para os negros.

Além de graduação em direito é preciso ter três anos de prática de atividade jurídica, exercida após a conclusão do curso de direito.

O salário inicial é de R$32.228,68.