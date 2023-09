Inscrições reabertas DESTE concurso para Guarda

Este concurso para guarda teve as inscrições reabertas. Ao todo são 50 oportunidades. Portanto, os interessados não deverão perder esta chance.

O concurso da Guarda Municipal de Sorocaba, em São Paulo, tinha sido temporariamente suspenso devido a uma decisão judicial. Agora, foi anunciado que as inscrições para o concurso serão reabertas e os candidatos poderão se inscrever novamente no período entre 10 de outubro e 13 de novembro.

Isso significa que aqueles que desejam participar do concurso terão uma nova oportunidade para se inscrever e concorrer às vagas disponíveis para o cargo de Guarda Civil Municipal. É importante que os candidatos estejam atentos às informações do edital e aos prazos para não perderem a chance de participar do processo seletivo.

Retificação do concurso para guarda

A retificação do edital para o concurso da Guarda Municipal de Sorocaba, em São Paulo, ocorreu para atender a uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ SP). Nessa retificação, foram excluídos os requisitos de idade máxima (até 35 anos) e de altura mínima (1,59m para mulheres e 1,65m para homens) que anteriormente eram exigidos para ingresso na corporação. Agora, esses requisitos não são mais aplicáveis, permitindo que um número maior de candidatos possa participar do concurso, desde que atendam aos demais critérios estabelecidos no edital.

Inscrições concurso para guarda

Inicialmente, as inscrições do concurso para guarda foram abertas de 29 de junho a 31 de julho. No entanto, agora, os candidatos que já se inscreveram nesse período terão a participação automaticamente mantida.

Além disso, quem desejar cancelar a inscrição poderá solicitar a devolução da taxa entre 21 e 29 de setembro. Este concurso oferece 50 vagas, sendo 40 para homens e 10 para mulheres, e os candidatos precisam ter ensino médio e CNH categoria “AB” (moto e carro) ou superior.

Os guardas municipais de Sorocaba em São Paulo terão um salário de R$ 4.325,28 em início de carreira, incluindo o adicional de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), com uma jornada de trabalho semanal de 40 horas. Isso fornece mais detalhes sobre as condições de trabalho e remuneração para os candidatos interessados no concurso da Guarda Municipal de Sorocaba.



Os interessados poderão se inscrever pelo site : www.vunesp.com.br. A taxa de participação custa R$ 85.

Provas concurso para guarda

As provas objetiva e de redação estão marcadas para 17 de dezembro. A prova objetiva será composta por 50 questões de múltipla escolha, enquanto a prova de redação exigirá a elaboração de um texto dissertativo. Os temas a serem abordados nas provas incluem língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, atualidades e conhecimentos específicos.

Outras fases são:

Teste de Aptidão Física: Nesta fase, os candidatos serão submetidos a uma série de testes físicos que avaliarão sua aptidão para as atividades exigidas no desempenho das funções de guarda municipal. Os detalhes dos testes, como corrida, flexões, entre outros, geralmente são divulgados em edital específico. Avaliação Psicológica: A avaliação psicológica tem como objetivo verificar se os candidatos possuem o perfil psicológico adequado para a função de guarda municipal. Os candidatos serão submetidos a entrevistas e testes psicológicos que avaliarão sua estabilidade emocional, maturidade, capacidade de trabalho em equipe e outras características importantes. Exame Toxicológico: Este exame visa identificar o uso de substâncias ilícitas, como drogas, que podem comprometer a integridade e a idoneidade do candidato. Os candidatos serão submetidos a testes laboratoriais para verificar a presença de drogas em seu organismo.

É importante que os candidatos estejam bem preparados física, psicologicamente e estejam livres do uso de substâncias ilícitas para passar com sucesso por essas etapas. A aprovação em todas as fases do concurso é necessária para a efetivação como guarda municipal de Sorocaba.

O concurso da Guarda Municipal de Sorocaba terá uma validade inicial de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final. No entanto, existe a possibilidade de prorrogação desse prazo por mais um período igual de dois anos, a critério da corporação.

Isso significa que a lista de aprovados e classificados no concurso permanecerá válida durante o período estipulado. Se durante esse tempo a Guarda Municipal necessitar de novos profissionais, poderá convocar os candidatos aprovados de acordo com a ordem de classificação no concurso.

A prorrogação do prazo é uma medida comum em concursos públicos para garantir que a instituição tenha um cadastro de candidatos aprovados disponível para futuras contratações, sem a necessidade de realizar um novo concurso imediatamente. Portanto, os candidatos aprovados devem ficar atentos às convocações durante esse período.