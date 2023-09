inscrições seguem abertas até outubro

A Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein (FICSAE) é uma instituição de ensino particular que foi fundada no ano de 1989.

A instituição é particularmente reconhecida pelo seu curso de Medicina. Porém, a Albert Einstein também oferece muitos outros cursos de graduação.

Se você quer estudar na Faculdade Albert Einstein, estão está com sorte: as inscrições para a próxima edição do Vestibular Unificado estão abertas.

Assim, para que você consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular Unificado Einstein 2024. Confira!

Vestibular Unificado Einstein 2024: inscrições já estão abertas

Conforme previsto pelo calendário oficial do processo seletivo, divulgado pela Fundação Vunesp, o período de inscrições para o Vestibular Unificado da Albert Einstein já começou.

Todos os candidatos poderão se inscrever até às 23h59 do dia 05 de outubro. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário online disponível no site da Fundação Vunesp. Para dar início ao procedimento de inscrição, os participantes devem fazer login no site da Vunesp.

Vestibular Unificado Einstein 2024: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição para participar do Vestibular Unificado Einstein. Porém, o valor a ser pago irá variar conforme o curso escolhido pelo candidato. A taxa de inscrição para o curso de Medicina é de R$ 230, enquanto a taxa para os demais cursos é de R$ 158.



Nesta edição do processo seletivo, a FICSAE não irá oferecer a redução ou isenção da taxa para os candidatos.

Vestibular Unificado Einstein 2024: curso de Medicina

Os candidatos que optarem pelo curso de Medicina poderão optar por realizar a primeira fase do Vestibular da Albert Einstein de duas formas diferentes:

Prova;

Acesso Internacional: uso da pontuação obtida no IB (International Baccalaureate Diploma Programme) ou ABITUR.

Os candidatos que optarem pela modalidade “prova” deverão participar de um exame presencial no dia 02 de novembro. A prova será composta por 50 questões de múltipla escolha (objetivas), por 05 questões dissertavas e também por uma proposta de redação.

A segunda fase, por sua vez, irá consistir nas Múltiplas Minientrevistas (MME), que serão realizadas no dia 21 de janeiro de 2024.

Vestibular Unificado Einstein 2024: demais cursos

Assim como no caso de Medicina, os candidatos aos demais cursos oferecidos pela Albert Einstein poderão optar por uma das seguintes modalidades de participação no processo seletivo:

Prova;

Acesso Internacional;

Uso da nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

No caso do uso da nota do ENEM, serão aceitas as notas obtidas entre os anos de 2019 e 2020. A pontuação dos candidatos no processo seletivo será calculada com base na média das cinco provas que compõem o ENEM, incluindo a redação.

A prova presencial, por sua vez, será aplicada no dia 02 de novembro e os candidatos poderão consultar o próprio local de prova a partir do dia 23 de outubro. A estrutura da prova será a mesma do exame para o curso de Medicina.

Vestibular Unificado Einstein 2024: oferta de vagas

Por meio do Vestibular Unificado 2024, a Albert Einstein não irá oferecer somente vagas para o curso de Medicina, mas também para outros cursos de graduação ministrados pela instituição. Veja a oferta de vagas a seguir:

120 vagas para Medicina;

70 vagas para Administração;

120 vagas para Enfermagem;

63 vagas para Engenharia Biomédica;

60 vagas para Fisioterapia;

60 vagas para Nutrição;

60 vagas para Odontologia.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024, independentemente do curso escolhido.

Vestibular Unificado Einstein 2024: divulgação dos resultados

O resultado do Vestibular Unificado Einstein 2024 será divulgado no dia 05 de dezembro para todos os cursos, exceto Medicina. A primeira chamada do curso de Medicina será divulgada no dia 05 de fevereiro de 2024.

Porém, a lista com os nomes dos participantes aprovados para o curso de Medicina via acesso internacional IB/ABITUR será divulgado somente no dia 09 de janeiro de 2024.

Acesse o Manual do Candidato para mais informações sobre o Vestibular Unificado Einstein 2024.