inscrições terminam nesta segunda-feira (11)

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) é uma instituição de ensino superior pública com sede principal em Palmas, Tocantins.

O calendário da próxima edição do processo seletivo já foi divulgado e os candidatos devem ficar atentos: o período de inscrições para o Vestibular 2024 da UFT termina nesta segunda-feira, dia 11 de setembro.

Assim, para que você consiga se inscrever e participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular 2024 da UFT. Confira!

Vestibular UFT 2024: inscrições serão encerradas nesta segunda (11)

Conforme o edital de abertura do Vestibular 2024 da UFT, publicado no dia 01 de agosto, as inscrições para a próxima edição do processo seletivo da instituição serão encerradas às 17h desta segunda-feira, dia 11 de setembro.

Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível no site da Copese.

No momento da inscrição, os candidatos deverão informar uma opção de curso de graduação dentre as opções da UFT. Além disso, será necessário indicar uma categoria de participação no processo seletivo: ampla concorrência ou reserva de vagas.

Depois de realizar a própria inscrição, será possível visualizar a situação da mesma. Para isso, basta clicar em “visualização da inscrição”. No dia 12 de setembro, a UFT irá realizar a divulgação da relação preliminar das inscrições confirmadas e os candidatos poderão enviar recursos até o dia 22 de setembro. Por fim, a lista oficial com os nomes dos candidatos que tiveram a inscrição homologada será divulgada às 17h do dia 03 de outubro no site da Copese.



Acesse o edital do Vestibular da UFT para mais informações sobre o procedimento de inscrição no Vestibular 2024.

Vestibular UFT 2024: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 140,00 até o dia 12 de setembro, terça-feira.

O pagamento da taxa é fundamental para a confirmação da inscrição no processo seletivo. Porém, a UFT também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Os pedidos foram recebidos até o dia 31 de julho de 2023. O resultado definitivo dos pedidos foi divulgado no dia 18 de agosto e está disponível para consulta no site da Copese.

A UFT estabeleceu alguns critérios para a solicitação da isenção da taxa nesta edição do vestibular. Puderam pedir o benefício os candidatos que:

Forem membros de uma família de baixa renda e estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico );

Possuírem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e tiverem cursado todo o ensino médio em uma escola da rede pública de ensino ou em uma escola da rede privada com bolsa integral.

Vestibular UFT 2024: funcionamento das provas

Esta edição do Vestibular da UFT prevê que todos os candidatos deverão realizar uma prova no dia 29 de outubro de 2023. Os exames serão realizados nas cidades de Palmas, Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Porto Nacional e Tocantinópolis.

A prova será composta por uma proposta de redação e por questões de múltipla escolha sobre tópicos variados estudados ao longo do ensino médio. As questões do Vestibular 2024 serão distribuídas entre as seguintes áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Vestibular UFT 2024: divulgação dos gabaritos e resultados

O gabarito provisório das questões do Vestibular da UFT será divulgado no dia 30 de outubro, enquanto o gabarito definitivo será liberado para os candidatos no dia 03 de novembro, após a análise dos recursos enviados pelos participantes.

Por fim, o resultado definitivo do Vestibular da UFT será divulgado às 17h do dia 19 de dezembro. A instituição irá liberar a consulta ao desempenho individual de cada candidato no mesmo dia.