inscritos já podem preencher Questionário do Estudante

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, o acesso ao Questionário do Estudante referente ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2023.

Desse modo, os graduandos inscritos nessa edição do Enade já podem acessar o Sistema Enade para realizar o preenchimento do formulário on-line.

O Questionário do Estudante é etapa obrigatória da participação no exame. Portanto, todos os inscritos no Enade 2023 terão de preencher obrigatoriamente esse questionário até o dia 25 de novembro. É de responsabilidade dos coordenadores orientar os graduandos quanto ao procedimento.

De acordo com o Inep, o objetivo da ferramenta é levantar informações para caracterizar o perfil dos estudantes, bem como o contexto de seus processos formativos.

Os inscritos poderão consultar o local de prova do Enade 2023 somente após o preenchimento do Questionário do Estudante. A aplicação acontece no Distrito Federal e em todos os estados brasileiros.

A falta de preenchimento do Questionário do Estudante, assim como a ausência no dia da prova, pode acarretar em situação de irregularidade, pois o exame é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.

Provas do Enade 2023



De acordo com o cronograma, o Inep aplicará as provas do Enade 2023 no dia 26 de novembro de 2023. O início da aplicação será às 13h30, com término às 17h30 (horário de Brasília).

Ainda conforme o cronograma, a abertura dos portões está marcada para as 12h. Já o fechamento dos portões será as 13h, impreterivelmente. O exame seguirá o horário oficial de Brasília (DF). O tempo mínimo de permanência na sala será duas horas.

O edital do Enade 2023 estabelece que o exame será composto por 40 questões (discursivas e objetivas), sendo dividida em duas partes: formação geral e componente específico.

Formação geral : 10 questões (9 objetivas e 1 discursiva)

: 10 questões (9 objetivas e 1 discursiva) Componente Específico de cada Área de Avaliação: 30 questões (29 objetivas e 1 discursiva).

Atendimento especializado

O edital do Enade 2023 prevê atendimento especializado para os estudantes com essa demanda. O prazo para solicitar o atendimento especializado nas provas do Enade 2023 está aberto. Os participantes terão até 8 de setembro para fazer essa solicitação.

Para fazer a solicitação, é necessário comprovar o motivo pelo qual necessita de atendimento especializado, em conformidade com as regras estabelecidas no edital.

Entre os recursos de acessibilidade disponíveis, podemos destacar, por exemplo, o cartão-resposta ampliado (fonte 18) para pessoas com deficiência visual que solicitarem o recurso.

Sobre o Enade

O Enade é um dos principais indicadores da qualidade do ensino superior no Brasil. Através dele o MEC avaliar o desempenho acadêmico de alunos do ensino superior, obtendo dados a partir das provas realizadas pelos estudantes concluintes dos cursos do ciclo avaliativo em questão.

De acordo com o edital do exame, nesta edição o MEC vai avaliar os seguintes cursos tecnólogos e de bacharelado:

I – Áreas relativas ao grau de Bacharel: Agronomia; Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Computação I; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Florestal; Engenharia Mecânica; Engenharia Química; Farmácia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Medicina; Medicina Veterinária; Nutrição; Odontologia; e Zootecnia.

Agronomia; Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Computação I; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Florestal; Engenharia Mecânica; Engenharia Química; Farmácia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Medicina; Medicina Veterinária; Nutrição; Odontologia; e Zootecnia. II – Áreas relativas ao grau de Tecnólogo: Estética e Cosmética; Gestão Ambiental; Radiologia; Gestão Hospitalar; Segurança no Trabalho; e Agronegócio.

Resultado do Enade 2023

De acordo com o cronograma, a publicação dos gabaritos do Enade está prevista para o dia 8 de dezembro. Já a divulgação dos resultados está marcada para 10 de setembro de 2024.

Veja mais detalhes no edital do Enade.

