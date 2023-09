Insider da MLB vê apenas dois times no futuro imediato de Shohei Ohtani para a próxima temporada

Aneste ponto, quem conseguir assinar Shohei Ohtani, do Los Angeles Angels está se tornando o maior jogador da MLB de todos os tempos. A mudança será instantânea e o efeito durará gerações, mas o fenômeno japonês sabe que só quer jogar em um time que possa garantir-lhe uma vaga na World Series durante temporadas consecutivas. Esse desejo restringe a lista de novos destinos potenciais a apenas alguns nomes selecionados do grupo. Ken Rosenthal, do Athletic, afirma conhecer os dois times que vão disputar Shohei Ohtani. Vários especialistas no assunto passaram algum tempo tentando encontrar as escolhas mais óbvias para Shohei Ohtani, mas Rosenthal afirma que sabe onde a estrela irá parar.

Durante um recente episódio de podcast do SNY, Ken Rosenthal mencionou quais franquias da MLB têm maiores chances de conseguir o contrato de Shohei Ohtani. Uma dessas equipes manteria Ohtani em Los Angeles, enquanto a outra o forçaria a se mudar para a Costa Leste. Aqui está o que Rosenthal disse: “Os Dodgers são os favoritos há muito tempo, ou pelo menos um time que pensávamos que definitivamente estaria na mistura. [Mets owner] Steve Cohen simplesmente ignorando Shohei Ohtani. E eu também incluiria os Giants, os Rangers – sim, os Rangers – e os Mariners, pelo menos como possibilidades. Ainda acho que tudo se resume a Los Angeles versus Nova York – Dodgers versus Mets.”

Que tipo de cirurgia Shohei Ohtani fez?

Atualmente há muito mistério em torno da recente cirurgia de Shohei Ohtani, ninguém sabe ao certo que tipo de procedimento a estrela japonesa fez. Tudo o que sabemos é que ele acertou na UCL direita e provavelmente não lançará durante toda a próxima temporada. No entanto, seu impacto na placa não pode ser subestimado. Qualquer time que o contratar terá um Shohei Ohtani focado, com potencial para quebrar todos os recordes de rebatidas, porque ele não se concentrará em arremessar durante uma temporada inteira. Dodgers e Mets parecem ser as opções mais viáveis ​​para Ohtani, mas pode aparecer uma curinga na mistura que poderia surpreender mais de um. Onde Ohatni jogará a seguir?