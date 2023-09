Insider da NFL dá uma opinião insana sobre por que Brock Purdy não pode ser um QB da franquia: “Muito perto de Turdy”

Brock Purdy teve seu quinhão de céticos desde que se tornou o São Francisco 49ers quarterback titular durante a reta final da temporada de 2022 da NFL. Ele não tem tamanho prototípico, a força do braço não é incrível e sua precisão é inconsistente.

Agora, seus inimigos encontraram um novo motivo para questionar suas perspectivas futuras: seu sobrenome. Pelo menos, esse é o caso de uma pessoa e apenas de uma pessoa. Falando em seu programa na sexta-feira, enquanto recapitulava a vitória do 49ers sobre o New York Giants, o Pro Football Talk’s Mike Florio soltou uma das tomadas mais malucas ouvimos há algum tempo.

Brock Purdy não é um nome bom o suficiente?

“Brock Purdy é um nome meio estranho, não parece o nome de um quarterback de franquia. Purdy é um pouco próximo demais de ‘Turdy’. Só acho que as pessoas têm dificuldade em olhar para esse nome e dizer que é uma franquia quarterback.”

Seu co-apresentador, renomado colunista nacional Pedro Rei, ficou absolutamente chocado com as palavras de Florio. Ele poderia ter participado e mantido o show, mas não suportou não chamar Florio pelo que considera “o ponto mais ridículo que você já fez“.

Muitos fãs nas redes sociais têm pedido que Florio perca o emprego. Embora isso não faça com que ele seja demitido, não é a primeira vez que ele está sob os holofotes pelos motivos errados. Na verdade, foi há apenas alguns dias que ele apresentou a ideia do Pittsburgh Steelers não jogando a bola para George Pickens suficiente para evite pagar a ele uma grande extensão de contrato no futuro próximo.

Essa teoria parece verdadeiramente plausível em comparação com a sua análise de Purdy. Ele pode ter que emitir um pedido de desculpas por isso.