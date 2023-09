INSS antecipa R$ 1,2 BILHÕES em benefícios; veja se você tem direito

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tomou uma decisão inédita que beneficiará milhares de cidadãos. A instituição resolveu antecipar R$ 1,2 bilhão em benefícios para uma parcela significativa da população. Este artigo explicará detalhadamente quem tem direito a essa antecipação e como ela será realizada.

INSS: O que é?

O INSS, conhecido como Instituto Nacional do Seguro Social, é uma entidade governamental vinculada ao Ministério da Economia. Ele é responsável por receber as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, que é quem paga os benefícios dos segurados.

Benefícios previdenciários e assistenciais do INSS

Os benefícios previdenciários e assistenciais do INSS incluem aposentadorias, pensões, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade, entre outros. Esses benefícios garantem uma renda mensal para os segurados em várias situações, como na velhice, em caso de doença ou acidente de trabalho, durante a maternidade, entre outras.

Como fazer parte do INSS

Para ter direito aos benefícios do INSS, é necessário ser um segurado do instituto. Existem várias categorias de segurados, incluindo empregados, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais, segurados especiais e facultativos. Cada categoria tem suas próprias regras e requisitos para a contribuição.

Como se tornar um segurado do INSS

Para se tornar um segurado do INSS, é necessário se inscrever no programa e começar a contribuir regularmente. A inscrição pode ser feita pelo site do INSS ou por meio do telefone 135. Depois de se inscrever, o segurado deve pagar as contribuições mensais, que variam de acordo com a categoria e a renda.



O que levou à antecipação dos benefícios pelo INSS?

Essa decisão inédita do INSS surgiu como uma resposta à situação emergencial vivenciada em 79 municípios do Rio Grande do Sul, que foram atingidos por fortes chuvas. Os danos causados pelo evento climático levaram a um estado de calamidade pública, afetando diretamente a vida de mais de 700 mil pessoas.

Como será a antecipação dos benefícios?

A antecipação dos benefícios será implementada de forma a garantir um suporte financeiro extra aos afetados. O pagamento do benefício será realizado integralmente no dia 25, sem depósitos fracionados, independentemente do valor e do final do cartão de inscrição.

Além disso, os beneficiários do INSS terão a opção de receber um benefício extra, com valor igual ao que já recebem, com exceção dos casos de benefícios temporários. A parcela extra, contudo, precisa ser devolvida ao INSS. A dívida poderá ser quitada em 36 vezes sem juros a partir do terceiro mês da opção.

Quem tem direito à antecipação dos benefícios?

A antecipação dos benefícios será destinada a todos os segurados do INSS que residem nos 79 municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas chuvas intensas. Estima-se que a medida beneficiará 706.619 pessoas dessas regiões, que, juntas, recebem R$ 1,21 bilhão em benefícios do INSS por mês.

Como solicitar o benefício extra?

Aqueles que pretendem solicitar oficialmente o benefício extra devem entrar em contato com o INSS. É importante destacar que, ao fazer a opção do benefício extra, a análise é realizada em até 5 dias úteis. Há casos em que o valor é liberado imediatamente quando há disponibilidade de dinheiro.

O impacto da antecipação dos benefícios

A antecipação dos benefícios pelo INSS representa um alívio significativo para as pessoas afetadas pelas chuvas intensas. O dinheiro extra poderá ser usado para reconstruir casas, comprar alimentos e atender outras necessidades básicas.

Além disso, essa medida também mostrará a eficácia do INSS em responder rapidamente a situações de emergência e oferecer assistência direta aos cidadãos em tempos de crise.

A antecipação dos benefícios do INSS é uma medida de grande importância para os moradores dos municípios afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Esta iniciativa demonstra o compromisso do INSS em auxiliar os cidadãos em momentos de dificuldade e reforça a relevância da sua função social.