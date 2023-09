INSS concede R$ 1.320 para brasileiros que seguem ESTAS regras; confira

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece um benefício chamado Benefício de Prestação Continuada (BPC), que pode proporcionar o recebimento mensal de até R$1.320. Essa é uma opção destinada a pessoas que atendem aos requisitos determinados pelo governo federal. Neste artigo, iremos explorar todas as regras e detalhes necessários para que você possa se inscrever e receber esse pagamento.

O que é o BPC?

O BPC, ou Benefício de Prestação Continuada, é um pagamento mensal realizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, de acordo com o que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Esse benefício é equivalente a um salário mínimo vigente e pode ser recebido por idosos com 65 anos ou mais, além de pessoas com deficiência, independentemente da idade.

No caso das pessoas com deficiência, é necessário que a condição cause algum impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, desde que seja a longo prazo, ou seja, que os efeitos durem dois anos ou mais. Além disso, é considerado se a deficiência impossibilitou a participação plena e efetiva na sociedade, levando em conta a igualdade de condições com as demais pessoas.

O Valor do BPC

É importante ressaltar que o BPC é um benefício assistencial e não uma aposentadoria. Portanto, o futuro beneficiário não precisa necessariamente ter contribuído com o INSS. Esse pagamento é diferente dos benefícios previdenciários e não inclui o décimo terceiro salário e pensão por morte para dependentes.

O valor do BPC é equivalente a um salário mínimo vigente, que atualmente é de R$1.320. No entanto, para ter acesso a esse valor, é preciso cumprir algumas regras específicas.

Requisitos para Receber o BPC

Para ter direito ao BPC, é necessário atender aos seguintes requisitos:



Renda familiar: A renda de cada pessoa do grupo familiar deve ser igual ou menor do que 1/4 do salário mínimo vigente. Isso significa que a renda total de todos os membros da família deve ser igual ou inferior a R$1.045 (considerando o salário mínimo atual). Avaliação médica: No caso das pessoas com deficiência, é preciso passar por exames periciais realizados por médicos credenciados pelo INSS. Essa avaliação é necessária para comprovar a condição da pessoa.

Caso você atenda aos requisitos mencionados acima, poderá procurar uma unidade do INSS próxima à sua residência para requerer o benefício.

Como se Inscrever no BPC

Para se inscrever no BPC, siga os passos abaixo:

Verifique se você atende aos requisitos de renda familiar e avaliação médica mencionados anteriormente. Reúna os documentos necessários, como RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda de todos os membros da família, laudos médicos (no caso de deficiência) e outros documentos que possam ser solicitados pelo INSS. Agende um horário em uma unidade do INSS. Você pode fazer isso por telefone, através da central telefônica 135, ou pelo site do INSS. Compareça à unidade do INSS no dia e horário agendados, levando todos os documentos necessários.

Durante o atendimento, os funcionários do INSS irão verificar seus documentos, realizar a avaliação e informar sobre os próximos passos. É importante estar preparado para responder a todas as perguntas de forma clara e concisa.

O BPC do INSS é um benefício importante para aqueles que se enquadram nos requisitos mencionados. Receber até R$1.320 mensais pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas, proporcionando maior segurança financeira.

Se você acredita que atende aos requisitos para receber o BPC, não deixe de buscar esse direito. Entre em contato com o INSS, reúna a documentação necessária e siga o processo de inscrição. Lembre-se de que é essencial cumprir todos os requisitos e fornecer informações precisas para garantir que seu pedido seja avaliado corretamente.

Esperamos que este artigo tenha fornecido informações úteis sobre o BPC do INSS. Aproveite para compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar dessas informações e busque sempre seus direitos.