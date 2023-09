INSS estabelece ambiciosa meta para reduzir tempo de análise dos benefícios até dezembro

Durante uma audiência realizada na Câmara dos Deputados, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, fez um anúncio crucial para milhões de brasileiros: a ambiciosa meta de reduzir drasticamente a fila de espera do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) até o final de 2023.

O cenário, que vinha se arrastando por algum tempo, finalmente parece estar próximo de uma solução concreta, graças às ações estratégicas planejadas pela pasta.

Assim, o ministro Lupi delineou um conjunto abrangente de medidas que visam a agilizar o processo de concessão de benefícios pelo INSS, abrangendo desde a informatização até a análise documental, sem necessariamente passar pela tradicional perícia médica.

A promessa é ambiciosa, mas a necessidade é urgente, considerando o número de cidadãos brasileiros que aguardam ansiosamente a aprovação de seus benefícios previdenciários.

A principal ferramenta que impulsionará essa ação é o Atestmed, que trabalhará em conjunto com outras instituições federais para o cruzamento de dados.

Dessa forma, essa abordagem integrada e tecnológica tem o potencial de acelerar o processo de análise de solicitações de benefícios. Em agosto, já pudemos observar um progresso tangível, com uma redução significativa de 5,75% nas filas de espera do INSS.

Entretanto, é importante ressaltar que 1,69 milhão de indivíduos ainda aguardam ansiosamente pela aprovação de seus benefícios da Previdência Social.

Entenda mais sobre o Projeto de Lei



O Projeto de Lei em análise, que aborda o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS), tem como sua missão primordial a redução do tempo necessário para a avaliação de processos relacionados aos benefícios oferecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Iniciando sua trajetória como medida provisória em julho, o projeto passou por significativas modificações na Câmara dos Deputados, visando atender às pressões e demandas do presidente Arthur Lira.

Uma das mudanças mais destacadas é a reintrodução do pagamento de bônus aos servidores envolvidos no processo, estabelecendo um valor de R$ 68 por tarefa executada por servidores e R$ 75 por perícia realizada por médicos.

Importante frisar que esses valores não se incorporarão à remuneração dos servidores.

O propósito fundamental do PEFPS é assegurar o cumprimento do prazo legal de 45 dias para a análise de processos administrativos.

A proposta original, tanto na medida provisória quanto no projeto de lei, visa direcionar os atendimentos extras especificamente para os processos com prazos superiores a 45 dias ou para aqueles cujos prazos judiciais tenham se esgotado.

Participam deste programa os servidores que fazem parte das carreiras do seguro social, perito médico federal, supervisor médico pericial e perito médico da Previdência Social, desde que estejam lotados no INSS ou no Ministério da Previdência Social.

Detalhes adicionais do PL do INSS

Em julho, antes da entrada em vigor da medida provisória, a fila de processos pendentes no INSS atingia a marca de 1,79 milhão. A implementação do PEFPS tem como objetivo principal a eliminação completa dessa fila até o final deste ano, de acordo com a meta estabelecida.

O Projeto de Lei estipula uma vigência para o programa até abril de 2024, embora esse prazo possa ser modificado pela Câmara dos Deputados, conforme as necessidades e resultados obtidos ao longo do processo de sua execução.

Meta estabelecida para a redução na fila do INSS até dezembro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou uma decisão significativa destinada a aliviar a longa espera enfrentada por muitos segurados em busca de perícias médicas.

Segundo os registros da autarquia, aproximadamente 637,4 mil segurados estão atualmente aguardando ansiosamente suas avaliações médicas.

Devido à abrangência desse desafio, o INSS optou por uma medida inovadora, que é a expansão da concessão do auxílio-doença à distância.

Assim, essa iniciativa permitirá que os segurados enviem toda a documentação médica necessária pela internet, simplificando o processo.

Entretanto, é importante ressaltar que a realização do exame pericial ainda deve ser agendada em uma agência da Previdência Social, para garantir a precisão e a validade do benefício.

A longa fila de espera tornou-se uma preocupação persistente tanto para os segurados quanto para a própria Previdência Social.

Portanto, a principal meta do INSS é reduzir significativamente o período de espera pelo resultado da análise do benefício, que atualmente pode levar cerca de 180 dias.

Em resumo, o novo processo de análise de documentos é totalmente conduzido online, o que torna mais conveniente para os segurados. Agora, eles podem solicitar o auxílio-doença remotamente através do site oficial do INSS, do aplicativo “Meu INSS” ou pelo telefone 135.

Observação

Por fim, vale ainda observar que aa solicitação de benefícios por telefone requer a entrega física de documentos em uma Agência da Previdência Social (APS) ou através da plataforma Meu INSS.

Ademais, a plataforma Atestmed simplifica esse procedimento ao estabelecer um prazo máximo de 180 dias para a concessão do benefício. Em caso de negação, é possível pedir uma nova avaliação após 15 dias.