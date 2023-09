INSS nega pedido de cancelamento da aposentadoria; Entenda o que aconteceu

Uma senhora de 80 anos de idade, recentemente submeteu um pedido inusitado ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) buscando renunciar à sua aposentadoria. No entanto, o INSS negou categoricamente a solicitação, alegando que a renúncia a benefícios previdenciários é uma prerrogativa legalmente inalterável.

Conforme reportado pelo portal MoneyTimes, a idosa estava buscando administrativamente a renúncia de seu benefício previdenciário, com a intenção de não acumular dois benefícios ao mesmo tempo. No entanto, o INSS estipulou que, para que tal solicitação fosse aceita, seria necessário atender a determinados requisitos específicos.

Diante da recusa do INSS em aceitar sua renúncia, a aposentada deve agora recorrer ao Poder Judiciário para dar continuidade ao seu pedido. Este caso vem levantando inúmeros debates sobre as complexidades do sistema previdenciário brasileiro e as dificuldades enfrentadas pelos cidadãos que desejam ajustar seus benefícios de aposentadoria.

Em quais situações é possível cancelar a aposentadoria?

De acordo com a legislação previdenciária, a possibilidade de renunciar à aposentadoria está sujeita a certos critérios. Quando o beneficiário já realizou o saque do seu primeiro benefício, essa renúncia se torna inviável, tornando a aposentadoria irrevogável.

No entanto, caso o beneficiário não tenha efetuado o saque do primeiro benefício, bem como de recursos como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou participação em programas como o PIS/PASEP, é permitido optar pela renúncia a essa aposentadoria. A solicitação pode ser feita de forma totalmente remota por meio do portal Meu INSS.

Para iniciar o processo de solicitação por meio do aplicativo, é necessário inserir os dados cadastrados, incluindo o CPF e a senha. Na tela inicial, o segurado deve selecionar opção de pesquisa e buscar por “Solicitar Desistência/Encerramento/Renúncia do Benefício”.

É importante se certificar de ter o pedido por escrito, além de digitalizar os documentos pessoais e declarações relevantes para dar continuidade ao processo de solicitação. Vale informar que o procedimento de solicitação de desistência de um dos benefícios do INSS não ocorre automaticamente, e não há um período definido para sua conclusão. Normalmente, a tramitação desses pedidos demanda um período de 3 a 5 meses.



Ao lidar com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para realizar solicitações ou requerimentos, é comum que os servidores solicitem documentos adicionais como parte do processo de análise. Essa solicitação desempenha um papel essencial na avaliação do requerimento, pois fornece informações adicionais sobre o processo que podem auxiliar na decisão final.

No entanto, um equívoco recorrente tem sido observado pelo Instituto. Muitos indivíduos têm encaminhado documentos diretamente para o e-mail da Assessoria de Comunicação Social (Ascom), o que não corresponde ao procedimento adequado estabelecido pelo INSS.

Conforme orientações do órgão, a documentação necessária deve ser enviada exclusivamente pelos canais oficiais, que incluem o aplicativo Meu INSS ou o site oficial (https://meu.inss.gov.br/). Além disso, é possível entregar os documentos pessoalmente em uma agência da Previdência Social, mediante agendamento prévio realizado pela central telefônica 135.

É importante ressaltar que em nenhuma circunstância o INSS aceita o envio de documentos por e-mail. O cumprimento correto desse procedimento contribui para a agilidade e eficiência na análise dos requerimentos, além de garantir a segurança dos beneficiários.