INSS oferece calculadora para simulação de APOSENTADORIA; veja como funciona

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários no Brasil, incluindo a aposentadoria. Para auxiliar os segurados a entenderem melhor seus direitos e planejarem sua aposentadoria, o INSS disponibiliza uma calculadora de simulação.

Neste artigo, vamos explorar como essa ferramenta pode ajudar os segurados a calcular seu tempo de contribuição e o valor de suas aposentadorias.

Como funciona a calculadora do INSS?

A calculadora de simulação do INSS está disponível no aplicativo Meu INSS e no site oficial do INSS. Ao acessar a opção “Simular Aposentadoria“, os segurados podem realizar diversos cálculos relacionados à aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição.

A ferramenta realiza uma busca automática de todos os vínculos do segurado no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Caso algum contrato de trabalho ou carnê não conste nos registros previdenciários, é possível incluí-los manualmente para obter uma consulta mais precisa sobre o direito ao benefício.

Os diferentes cálculos disponíveis

A calculadora do INSS oferece sete cálculos diferentes para simular a aposentadoria. Vejamos cada um deles:

1. Aposentadoria por idade

Nesse cálculo, é possível saber quantas contribuições faltam para ter direito à aposentadoria por idade ou quanto tempo falta para atingir a idade mínima exigida. A aposentadoria por idade é destinada aos segurados que completaram determinada idade e possuem um mínimo de contribuições.



Você também pode gostar:

2. Aposentadoria por tempo de contribuição

Esse cálculo é voltado para os segurados que desejam simular sua aposentadoria com base no tempo de contribuição. É possível saber quantos anos faltam para atingir o tempo mínimo exigido e qual será o valor aproximado do benefício.

3. Aposentadoria especial

A aposentadoria especial é destinada a trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, como agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos. A calculadora do INSS permite simular essa modalidade de aposentadoria, considerando o tempo de exposição aos agentes nocivos.

4. Aposentadoria por pontos

A aposentadoria por pontos é uma modalidade em que é somada a idade do segurado e o tempo de contribuição para atingir um determinado número de pontos. Com a calculadora do INSS, é possível simular essa modalidade e verificar se o segurado já atingiu a pontuação necessária para se aposentar.

5. Aposentadoria por idade do professor

Os professores têm regras diferenciadas para a aposentadoria por idade. Com a calculadora do INSS, os professores podem simular sua aposentadoria, considerando as particularidades dessa categoria profissional.

6. Aposentadoria por idade rural

A aposentadoria por idade rural é destinada aos trabalhadores rurais que comprovarem o exercício de atividade rural por um determinado período. A calculadora do INSS auxilia os trabalhadores rurais a simular sua aposentadoria, considerando as regras específicas para essa categoria.

7. Aposentadoria por idade do deficiente

Pessoas com deficiência também possuem regras específicas para a aposentadoria por idade. A calculadora do INSS permite que os segurados com deficiência simulem sua aposentadoria, levando em conta as particularidades dessa condição.

Como utilizar a calculadora do INSS

Para utilizar a calculadora do INSS, é necessário baixar o aplicativo “Meu INSS” no smartphone ou acessar o site gov.br/meuinss. Ao escolher o serviço “Simular Aposentadoria”, o segurado terá acesso à ferramenta de simulação.

É importante ressaltar que o demonstrativo gerado pela calculadora é apenas uma simulação e não garante o direito ao benefício. Quando a simulação indicar que o segurado atingiu os requisitos em alguma categoria, é possível entrar com o pedido no INSS para saber se de fato poderá receber o benefício.

O INSS pode solicitar documentos para comprovação dos períodos e dos dados pessoais do requerente.

Experiências de segurados com a calculadora do INSS

A calculadora do INSS tem auxiliado muitos segurados a entenderem melhor suas condições para a aposentadoria. Um exemplo é a história de Francisca Pimentel, residente em Fortaleza (CE). Graças à simulação realizada pela calculadora, ela descobriu que já tinha completado os requisitos para se aposentar por idade e fez o pedido, tornando-se beneficiária no mês seguinte.

A filha de Francisca, Cristiane Pimentel, conta que não acompanhava a situação da mãe, mas descobriu que era possível verificar os requisitos e o tempo faltante através da ferramenta. Ela aproveitava para fazer os cálculos sempre que acessava o site para baixar a Guia da Previdência Social.

Cristiane relata que foi uma grande alegria quando percebeu que a mãe atendia aos requisitos e que era o momento certo para dar entrada na aposentadoria. Ela destaca que a calculadora trouxe comodidade às pessoas, evitando a necessidade de ir até as agências do INSS, e também contribuiu para o fluxo de atendimentos.

Ademais, a calculadora de simulação do INSS é uma ferramenta extremamente útil para os segurados que desejam planejar sua aposentadoria. Com ela, é possível calcular o tempo de contribuição e o valor aproximado do benefício em diferentes modalidades de aposentadoria.

No entanto, é importante lembrar que a simulação não garante o direito ao benefício, sendo necessário entrar com o pedido no INSS para uma análise completa. A disponibilidade dessa calculadora demonstra o compromisso do INSS em facilitar o acesso à informação e empoderar os segurados, permitindo que se tornem protagonistas do processo de aposentadoria.

Portanto, se você é segurado do INSS, não perca as contas e aproveite essa ferramenta para planejar o seu futuro financeiro.