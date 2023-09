INSS publica novas regras; confira

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou uma instrução normativa que regulamenta os empréstimos consignados para os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Essa medida vem após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou esse tipo de crédito para os segurados do INSS que recebem o BPC.

O que é o Benefício de Prestação Continuada (BPC)?

O Benefício de Prestação Continuada é um benefício assistencial concedido pelo INSS a pessoas idosas com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem não possuir meios de prover sua subsistência. O valor do BPC é de um salário mínimo por mês.

Empréstimo Consignado para Beneficiários do BPC

Anteriormente, os beneficiários do BPC não tinham acesso aos empréstimos consignados. No entanto, com a decisão do STF, o INSS foi obrigado a regulamentar essa modalidade de crédito.

De acordo com a instrução normativa publicada pelo INSS, os beneficiários do BPC poderão contratar empréstimos consignados com desconto direto em seu benefício. Essa modalidade de crédito oferece taxas de juros mais baixas e prazos mais longos de pagamento, o que pode ser uma opção interessante para quem precisa de recursos financeiros adicionais.

Regras para Contratação de Empréstimo Consignado do BPC

A instrução normativa do INSS estabelece algumas regras para a contratação do empréstimo consignado pelos beneficiários do BPC. Algumas dessas regras incluem:

Limite de comprometimento de 30% do valor do benefício para pagamento das parcelas do empréstimo. Prazo máximo de pagamento de até 84 meses. Possibilidade de portabilidade do empréstimo consignado, ou seja, transferência para outra instituição financeira que ofereça melhores condições. Necessidade de autorização expressa do beneficiário para a contratação do empréstimo consignado. O valor do empréstimo não pode ser superior a 35 vezes o valor do benefício mensal.



Você também pode gostar:

Essas são apenas algumas das regras estabelecidas pelo INSS para garantir a segurança e a transparência na contratação do empréstimo consignado pelos beneficiários do BPC.

Como Contratar um Empréstimo Consignado do BPC?

Para contratar um empréstimo consignado do BPC, os beneficiários devem procurar uma instituição financeira conveniada ao INSS. É importante pesquisar e comparar as condições oferecidas por diferentes instituições antes de fechar o contrato.

Além disso, é fundamental ler atentamente o contrato do empréstimo, verificando as taxas de juros, os prazos de pagamento e os demais detalhes. Caso tenha dúvidas, é recomendado buscar orientação junto ao INSS ou a um profissional especializado.

Vantagens e Cuidados ao Contratar um Empréstimo Consignado do BPC

O empréstimo consignado do BPC pode ser uma opção vantajosa para os beneficiários que precisam de recursos financeiros adicionais. Algumas das vantagens desse tipo de crédito incluem:

Taxas de juros mais baixas em comparação a outras modalidades de empréstimo.

Prazos de pagamento mais longos, o que resulta em parcelas menores.

Desconto direto no benefício, o que facilita o pagamento das parcelas.

No entanto, é importante tomar alguns cuidados ao contratar um empréstimo consignado do BPC. Algumas dicas incluem:

Avaliar a real necessidade do empréstimo e se é possível arcar com as parcelas sem comprometer o orçamento. Pesquisar e comparar as condições oferecidas por diferentes instituições financeiras. Ler atentamente o contrato e esclarecer todas as dúvidas antes de assiná-lo. Evitar contratar empréstimos com valores muito elevados, para não comprometer de forma excessiva o benefício mensal. Ficar atento a possíveis fraudes ou golpes, verificando a idoneidade da instituição financeira antes de fechar o contrato.

Seguindo essas orientações, os beneficiários do BPC poderão aproveitar as vantagens do empréstimo consignado de forma segura e consciente.

Ademais, a publicação das regras para o empréstimo consignado do BPC pelo INSS é uma medida importante que visa beneficiar os segurados que recebem esse benefício assistencial. Com taxas de juros mais baixas e prazos mais longos de pagamento, essa modalidade de crédito pode ser uma alternativa interessante para quem precisa de recursos financeiros adicionais.

No entanto, é fundamental que os beneficiários do BPC estejam atentos às regras estabelecidas pelo INSS e tomem os devidos cuidados ao contratar um empréstimo consignado. Pesquisar, comparar condições e ler atentamente o contrato são passos essenciais para garantir uma contratação segura e vantajosa.

Portanto, se você é beneficiário do BPC e está em busca de recursos financeiros, vale a pena considerar o empréstimo consignado como uma opção viável e vantajosa. Lembre-se de buscar orientação junto ao INSS ou a um profissional especializado para esclarecer todas as suas dúvidas e fazer a melhor escolha para sua situação específica.