INSS sofre golpe e prejuízo passa dos R$ 100 mil; Entenda o caso

Os criminosos sempre estão buscando novas maneiras de aplicar golpes, e até o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) se tornou uma vítima dessa vez. O caso ocorreu em uma agência bancária no bairro de Olaria, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (26), sendo que a Polícia Federal prendeu um golpista em flagrante por crime de estelionato previdenciário.

A descoberta do golpe começou com o Setor de Inteligência do INSS, que percebeu uma tentativa de movimentação de valores que foram depositados em conta corrente mediante fraude de um benefício da autarquia. Em seguida, a informação foi passada para a polícia.

Dessa forma, os policiais da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários (Deleprev) se dirigiram até a agência bancária onde o suspeito se encontrava. Ele foi conduzido para a Superintendência da PF no Rio de Janeiro.

A Polícia Federal interrogou o suspeito, que confessou estar movimentando valores que foram obtidos através de uma aposentadoria por invalidez fraudulenta. Com isso, foi dada sua voz de prisão em flagrante.

Segundo estimativas, este golpe contra o INSS pode ter gerado um prejuízo de mais de R$ 100 mil para os cofres públicos. Após o registro da prisão em flagrante, o golpista foi levado para o sistema prisional do Rio de Janeiro, ficando à disposição da Justiça.

O criminoso responderá pelo crime de estelionato previdenciário, que possui uma pena de até cinco anos de reclusão. Além disso, neste caso em específico a pena pode ser aumentada, pelo fato do crime ter sido cometido contra o INSS.

Golpe da viagem

Com o fim da pandemia, muitos brasileiros começaram a aproveitar a situação para planejar viagens, no entanto, os criminosos viram nisso uma boa oportunidade para a aplicação de golpes envolvendo passagens aéreas e empresas de viagens.

O golpe da viagem, também chamado de golpe da passagem aérea, ou golpe da agência de viagem, consiste em criminosos se passando por uma agência de viagens, através da criação de um site falso.



Você também pode gostar:

As plataformas dos golpistas oferecem os pacotes de passagens, assim como promoções e passagens a preços muito abaixo do mercado. O uso das redes sociais também é muito comum, seja para divulgar o site falso ou criar anúncios de ofertas falsas.

Sendo assim, todas essas táticas utilizadas pelos golpistas tem como intuito enganar as vítimas para que forneçam dinheiro ou dados do cartão de crédito. Ao fechar o “negócio”, com a realização de uma transferência em dinheiro, por exemplo, o golpe se conclui e os criminosos desaparecem.

Robô do Pix

O Pix é um sistema de pagamentos instantâneos, lançado pelo Banco Central em 2020. A ferramenta revolucionou a forma com que os brasileiros realizam seus pagamentos, porém, o sistema também é muito utilizado por criminosos para aplicar golpes, devido a simplicidade e praticidade no envio de dinheiro.

Um desses golpes é o chamado “Golpe do robô do Pix”, no qual os criminosos enganam as vítimas mais desatentas através de retornos financeiros rápidos. Para isso, eles se utilizam de uma técnica chamada de engenharia social, que consiste em entrar em contato com as vítimas via mensagens ou anúncios em redes sociais.

Sendo assim, o golpe é baseado em oportunidades de investimento com retornos absurdos, as quais requerem um Pix para conta desconhecida. Após conseguir certa quantia de dinheiro, os criminosos cortam contato e desaparecem.