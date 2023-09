Insulfilm dá multa? Descubra os níveis permitidos

Saber se insulfilm dá multa é o desejo de muitos motoristas e proprietários de veículos. Isso porque, com as recentes mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), muitas dúvidas sobre o que é ou não permitido surgiram.

Sendo assim, para sanar todas essas dúvidas e ajudar você a entender melhor como usar as películas de vidro corretamente, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Portanto, continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre o uso de Insulfilm e as multas associadas às infrações!

Insulfilm dá multa: entenda as regulamentações atuais

Conforme mencionado acima, o uso de películas nos vidros dos automóveis sempre gerou muitos questionamentos. Contudo, a legislação de trânsito passou por modificações, e com isso, saber quais as regras para o uso do insulfilm é extremamente importante para evitar surpresas desagradáveis em blitz, ou até mesmo no dia a dia ao se deparar com um agente de trânsito.

Desse modo, em 2023, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) distribuiu novas regras com relação ao uso de filmes de insulfilm em veículos automotores. Sendo assim, a resposta para essa pergunta é sim!

Ademais, as multas não são a única questão que os motoristas devem ter em mente, visto que essa prática também pode acarretar outras punições. Dessa maneira, é importante conhecer essas regulamentações para evitar multas e problemas legais.

Confira os limites de escurecimento para os vidros laterais dianteiros e pára-brisa



Segundo a nova legislação do Contran e do CTB, para os vidros laterais dianteiros, que incluem o lado do motorista e o lado do passageiro, o limite de segurança é de até 30%. Isso significa que esses vidros não podem ser mais escuros do que 30% de transmissão luminosa.

Além disso, o mesmo limite de 30% se aplica ao para-brisa, o que significa que não é permitido escurecê-lo além desse nível.

Assim, essa medida visa garantir que o motorista tenha uma visão clara e segura da estrada, especialmente durante a noite e em condições climáticas adversas.

Mudanças nos vidros traseiros e laterais em 2023, veja

Anteriormente, os vidros traseiros e traseiros laterais podiam ter um escurecimento de até 72%, deixando apenas 28% de luminosidade. No entanto, a partir desse ano, houve uma mudança significativa nas regulamentações.

Sendo assim, a partir de agora, os vidros traseiros laterais e os vidros traseiros não podem ter uma luminosidade abaixo de 28%.

Segundo a nova regulamentação, essa mudança visa manter um equilíbrio entre a privacidade dos ocupantes do veículo e a segurança no trânsito. Isso porque, vidros escuros podem dificultar a visibilidade, especialmente em situações de baixa luminosidade.

Películas de 100% de bloqueio de luminosidade

Ademais, é importante observar que filmes que bloqueiam 100% da luminosidade em todos os vidros são reservados apenas para veículos com propósitos de segurança, os quais se diferenciam pelas suas placas especiais.

Portanto, o uso inadequado desses filmes pode resultar em prejuízos graves.

A Lei proíbe filmes refletivos?

Vale ressaltar que a Lei proíbe as famosas películas refletivas. Portanto, se você estiver considerando o uso de insulfilm, é importante escolher uma opção que cumpra as regulamentações para evitar as multas e os demais problemas que o descumprimento dessa Lei pode trazer.

Qual é a punição para o não cumprimento das regulamentações do insulfilm?

Caso uma autoridade de trânsito flagrem um motorista trafegando com filmes de insulfilm que não estejam conforme as regulamentações ou sem o certificado válido para o filme, ele receberá autuações segundo o parágrafo XVI do Artigo 230.

Além disso, o CTB considera essa infração grave e, por isso, pode resultar em multa de R$ 195,23 e mais 5 pontos na carteira de habilitação.

Ademais, a retenção do veículo também é uma possibilidade nesse caso.

Riscos à segurança com vidros excessivamente escuros

Por fim, além das negociações explícitas na lei, vidros com filmes que possuíam transmissão luminosa fora do padrão, ou seja, muito escuros, podem representar riscos à segurança no trânsito. Isso ocorre porque esses filmes podem dificultar a visibilidade do motorista, dificultando perceber sinais luminosos e objetos na pista, principalmente durante a noite e sob chuva.

Portanto, além de evitar multas e problemas legais, é crucial considerar a segurança ao escolher o nível de proteção dos filmes de Insulfilm em seu veículo. Lembre-se sempre de seguir as regulamentações do Contran para garantir uma condução segura e responsável.

Agora que você já sabe se insulfilm dá multa, siga as instruções para evitar as punições.

