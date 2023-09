Inter Miami perde final da US Open Cup, enquanto Messi assiste indefeso das arquibancadas

Lionel Messi não conseguia jogar, e o Dínamo de Houston aproveitou ao máximo para ganhar um troféu em seu campo.

Griffin Dorsey e Amine Bassi marcaram gols no primeiro tempo e Houston – com estrela da NBA James Hardenparte do grupo de proprietários do time, observando das arquibancadas – superou Messi-less Inter Miami2-1 na noite de quarta-feira para vencer a US Open Cup.

José Martinez marcou nos acréscimos do segundo tempo para o Inter Miami, mas não foi suficiente, já que Messi só pôde assistir do banco do time.

Messi não estava no elenco ativo do Inter Miami para a partida por causa de um problema na perna, marcando sua quarta ausência nos últimos cinco jogos combinados pelo clube e pela seleção. E não está claro se Messi continuará afastado dos gramados quando o Inter Miami retomar seu esforço para fazer Liga Principal de Futebol playoffs neste fim de semana.

O sete vezes bola de Ouro O vencedor foi substituído na partida contra o Toronto em 20 de setembro no primeiro tempo por causa de um problema na perna e não jogou no empate de 1 a 1 do time em Orlando no domingo. Essa foi a terceira partida que ele perdeu na íntegra – duas pelo clube, uma pela seleção – nas últimas duas semanas, e a ausência da final na quarta-feira sugere que o problema pode ser pior do que o time sugeriu.

Também disponível na quarta-feira: Jordi Alba, outra das célebres aquisições de meio de temporada do Inter Miami. Alba está com uma lesão na perna e sua situação nas próximas partidas é desconhecida.

A lesão de Messi o impediu de jogar a final do US Open Cup

Messi, de 36 anos, perdeu a vitória da Argentina nas eliminatórias para a Copa do Mundo na Bolívia, em 12 de setembro, e a derrota do Inter Miami por 5 a 2 para o Atlanta United, em 16 de setembro. até o intervalo e depois ficou de fora no domingo.

Houve chuvas torrenciais no Área de Fort Lauderdale no final da tarde de quarta-feira, mas milhares de torcedores – muitos deles vestindo camisas do Messi nas cores azul e branca da Argentina ou rosa do Inter Miami – apareceram muito antes da abertura dos portões para a final da Copa, pelo menos para assistir chegam os ônibus da equipe.

Eles podem ter visto os ônibus. Eles não viram Messi em campo, e isso pode ter causado uma decepção cara para alguns torcedores. Os preços dos ingressos nos mercados secundários, com links para vendas publicados nos canais de mídia social do time até terça-feira, variavam de US$ 145 a quase US$ 4 mil cerca de uma hora antes da partida.

Isso caiu um pouco em relação à terça-feira, mas ainda era um sinal claro de que as pessoas estavam gastando muito dinheiro com esperança de ver Messi erguer mais um troféu – e em seu novo campo pela primeira vez. O Inter Miami venceu a Copa das Ligas neste verão, com a vitória pelo título acontecendo fora de casa, em Nashville.

Houston comemora sua segunda vitória no US Open Cup

Houston venceu a US Open Cup pela segunda vez, depois de também conquistar o título em 2018. O torneio remonta a 1913 e coloca equipes nacionais – algumas até do nível semi-profissional – de todos os tipos de ligas dos EUA umas contra as outras. O campo deste ano foi de 99 equipes.

O Inter Miami ainda está bem vivo na corrida para fazer Eliminatórias da MLS e tem três partidas iminentes nos próximos dias. O time recebe o New York City FC no sábado, em Chicago, no dia 4 de outubro, e volta para casa para enfrentar o Cincinnati no dia 7 de outubro. Ele está cinco pontos atrás do NYCFC pela última vaga nos playoffs da Conferência Leste, que entra na quarta-feira, com duas partidas a menos. – mas isso ainda torna o jogo de sábado muito importante na classificação.

O técnico do Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, indicou no início desta semana que nenhuma decisão foi tomada sobre a disponibilidade de Messi para os próximos jogos da MLS, e que todas as discussões sobre o assunto aconteceriam depois de quarta-feira.

Messi – que ganhará algo entre US$ 125 milhões e US$ 150 milhões pelo Inter Miami ao longo de seu contrato de dois anos e meio – disputou 12 partidas pelo Miami, a maioria delas na Copa da Liga e Copa Aberta dos EUA concorrência. Ele tem 11 gols e oito assistências, além de um gol e duas assistências em quatro partidas da MLS.