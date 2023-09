Internet enlouquece com fã peituda do Miami Dolphins… Mas há uma reviravolta

EUNa era das mídias sociais, não é incomum que fãs apaixonados por esportes se tornem virais com seu apoio inabalável aos seus times favoritos. Então, quando um tweet de um entusiasta Golfinhos de Miami fã obteve cerca de 100.000 curtidas no fim de semana, a internet não pôde deixar de notar. Mas, ao que parece, há uma reviravolta surpreendente nesta sensação viral – o fã em questão nem é uma pessoa real!

O tweet em questão simplesmente exclamou: “Vá golfinhos”, acompanhada pela imagem de uma jovem loira atraente e com decote proeminente, posando orgulhosamente no Hard Rock Stadium. A postagem rapidamente ganhou força, chamando a atenção dos fãs e da mídia. , Hailey Lopez, não é uma apoiadora de carne e osso, mas sim um perfil gerado por IA.

Modelos de IA enganaram centenas de milhares

Apesar de não ser uma verdadeira entusiasta dos Dolphins, Hailey Lopez conseguiu acumular dezenas de milhares de seguidores em várias plataformas de mídia social. Suas postagens, normalmente mostrando ela vestindo muito pouca ou nenhuma roupa, têm sido convincentes o suficiente para enganar muitos fazendo-os acreditar que ela é uma verdadeira fã sexy e obstinada do time.

Embora não seja incomum a existência de perfis gerados por IA nas redes sociais, é o nível de detalhe e credibilidade em Hailey Lopezs postagens que chamaram a atenção da comunidade online.

Quanto ao Golfinhos de Miami eles próprios estão se preparando para a temporada de 2023, com o objetivo de causar impacto e disputar uma vaga nos playoffs. Com uma nova temporada, vem uma esperança renovada para os torcedores que esperavam que seu time retornasse à glória do campeonato. Resta saber se a verdadeira Golfinhos os fãs podem gerar tanto buzz e entusiasmo quanto Hailey Lopeza sensação gerada pela IA.