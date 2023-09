Internet reage ao anúncio do show do intervalo do Super Bowl LVIII de Usher

Usher, um dos artistas mais influentes deste século, foi anunciado neste Domingo como a atração principal do Programa do intervalo do Apple Music Super Bowl LVIIIe os fãs tiveram reações mistas, já que este não será o primeiro Super Bowl aparência, já que ele já apareceu no intervalo do intervalo em 2011 ao lado do Feijão de corda.

O show acontecerá às Estádio Allegiant em Las Vegas, Nevada sobre Domingo, 11 de fevereiro de 2024.

Os fãs tiveram reações mistas ao anúncio de Usher no Super Bowl

A NFL, Música da Apple e Nação Roc sabemos que é impossível agradar a todos na hora de escolher o artista que se apresentará no Super Bowl.

Enquanto alguns fãs esperavam um anúncio apresentando Las Vegas talentos locais, as partes interessadas decidiram seguir um caminho diferente e ceder o palco a Usher, que tem um histórico comprovado como artista de parar o show e que não é estranho em se apresentar no Faixa graças ao seu “Residência My Way Las Vegas” .

E embora pareça haver um consenso de que Usher é uma boa escolha, alguns questionam sua capacidade de acompanhar o desempenho de Rhianna em fevereiro passado, enquanto outros ficaram confusos com a escolha dada Usher não obteve sucesso recentemente.

Comentários ao tom de “Ei, NFL, você tem algo contra nós, fãs de ROCK, aqui?”, “Queríamos Drake”, “Legal, mas quando foi a última vez que Usher foi relevante?” , “Um rebaixamento tão decepcionante”e “Voltamos a 2006?”poderia ser lido NFL, Usher, Nação Roc e Apple Music perfis de mídia social, que fizeram o anúncio simultâneo.

Por outro lado, alguns fãs demonstraram entusiasmo dado Usher credenciais de mais de 20 anos na indústria musical e saltou em defesa do artista: “Eu vi o show dele em Las Vegas. Ele é um artista incrível e tem uma voz à altura. Um dos meus favoritos dos últimos mais de 20 anos!”, “USHER VAI DESLIGAR!!!!!!!!”e “Nunca fiquei tão animado para um show do intervalo – nós conseguimos!”.

Kim Kardashian, Usher do futuro e mais destaque no anúncio

No primeiro vídeo teaser criativo compartilhado na plataforma de mídia social X (anteriormente conhecido como Twitter), Usher é visto recebendo uma ligação urgente de ninguém menos que Kim Kardashian, juntamente com imagens antigas de Usher enquanto ele está no estúdio recebendo uma ligação.

Kimque está sentado em uma cadeira de maquiagem enquanto é embonecado por alguns estilistas, dá a notícia da maior apresentação de sua vida para um atordoado Usher.

A dinâmica se repete com outros protagonistas como Coach Prime, Marshawn Lynch, Odell Beckham Jr.e até mesmo nos dias de hoje Usherque pede ao seu antigo eu para se preparar para a apresentação.

Em resposta ao anúncio, Usher expressou sua gratidão por meio do comunicado de imprensa da NFL, dizendo: “É uma honra para toda a vida finalmente tirar uma apresentação do Super Bowl da minha lista de desejos. Mal posso esperar para trazer ao mundo um show diferente de tudo que eles já viram de mim antes. Obrigado aos fãs e a todos que fizeram esta oportunidade aconteça. Vejo você em breve.”

Usher colaborador de longa data e Nação Roc fundador, Jay-Z, elogiou Usher jornada de uma jovem estreante a uma superestrela global dizendo “Usher é o melhor artista e showman. Desde sua estreia, aos 15 anos, ele vem traçando seu próprio caminho único. Além de seu canto impecável e coreografia excepcional, Usher revela sua alma. Sua notável jornada o impulsionou a um dos maiores palcos do mundo. Mal posso esperar para ver a magia.”

Com promessas de acesso sem precedentes aos bastidores da apresentação histórica, os fãs podem esperar um show inesquecível no maior palco da música quando Usher entra em campo às Super Bowl LVIII em Las Vegas.