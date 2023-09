Os números revelados durante o Congresso ABVCAP 2023 apontam para uma tendência de recuperação dos investimentos em Private Equity e Venture Capital no Brasil.

Economia: investimentos de Private Equity e Venture Capital ganham destaque no Brasil

A indústria de Private Equity e Venture Capital tem sido um dos principais motores da economia brasileira nos últimos anos. Em suma, essas modalidades de investimentos em longo prazo têm desempenhado um papel crucial no apoio a empresas em diferentes estágios de desenvolvimento, desde startups até empresas maduras.

Durante os meses de julho e agosto deste ano, as operações de Private Equity e Venture Capital surpreenderam o mercado, superando as expectativas e confirmando uma tendência de recuperação após um período de incertezas.

Dados oficiais sobre os investimentos

De acordo com os dados levantados pela TTR Data e apresentados no Congresso ABVCAP 2023, o setor de Private Equity e Venture Capital movimentou impressionantes R$ 3,64 bilhões no Brasil durante os meses de julho e agosto.

Em resumo, esses investimentos foram distribuídos em um total de 46 operações, mostrando um aumento tanto em valor quanto em quantidade de investimentos em comparação com o segundo trimestre deste ano.

Venture Capital: impulsionando startups e novos negócios

No que diz respeito ao Venture Capital, que se concentra em investir em empresas recém-nascidas, especialmente startups, os números são igualmente impressionantes. Em resumo, durante o segundo trimestre, foram investidos R$ 1,58 bilhão em 72 empresas.



No entanto, nos últimos dois meses, esses investimentos aumentaram para R$ 1,08 bilhão, distribuídos em 41 operações. Desse modo, esse aumento reflete a confiança dos investidores no potencial das startups brasileiras.

Private Equity: apoiando empresas de potencial

Por outro lado, o Private Equity, que envolve o aporte de recursos em empresas já maduras, também registrou um aumento significativo nos investimentos. Nos últimos dois meses, foram investidos R$ 2,56 bilhões em cinco operações.

Embora esses números sejam impressionantes, o segundo trimestre consolidado ainda lidera com R$ 4,8 bilhões em 17 investimentos. No entanto, os últimos dois meses têm mostrado uma tendência de recuperação nesse setor.

Tendência de recuperação confirmada

Os resultados desses investimentos expressivos refletem uma tendência de recuperação que já havia sido observada no relatório do segundo trimestre. Conforme Priscila Rodrigues, presidente da ABVCAP, esperávamos com interesse os dados desses últimos meses para avaliar se a curva de recuperação se manteria. Observamos que essa retomada está se consolidando.

Além disso, ela também destaca que essa retomada é resultado do controle maior da inflação, da aprovação do arcabouço fiscal e de um ambiente favorável à aprovação da reforma tributária, que está em andamento no Senado.

Priscila enfatiza que a indústria de Private Equity e Venture Capital tem seus ciclos, e em alguns momentos, é preferível recuar para ter menos incertezas sobre o cenário macroeconômico.

Perspectivas para o futuro

Embora os números dos últimos meses sejam promissores, é importante observar que os dados do terceiro trimestre, que incluem setembro, ainda serão compilados. No entanto, a prévia do trimestre, considerando os dados de julho e agosto, indica que o caminho de recuperação do setor continua.

Contudo, não está descartada a possibilidade de que esses números sejam atualizados à medida que operações adicionais se tornem públicas. Em resumo, os investimentos de Private Equity e Venture Capital no Brasil estão se recuperando após um período de incertezas.

Um cenário otimista

Os dados apresentados no Congresso ABVCAP 2023 confirmam essa tendência de recuperação e apontam para um futuro promissor para a indústria de investimentos de longo prazo no país. De modo geral, a confiança dos investidores está sendo restaurada, e as perspectivas para o setor são cada vez mais otimistas. Portanto, são dados relevantes para a economia em diversos aspectos, considerando o crescimento do país por meio dos investimentos.