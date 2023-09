iPhone 15 causa queda nos preços dos modelos antigos; confira novos valores

O mundo da tecnologia está sempre em constante evolução, e a Apple é uma das empresas que lidera esse avanço. Com o lançamento do tão esperado iPhone 15, a gigante de Cupertino mais uma vez surpreendeu o mercado e os consumidores. Este novo smartphone é um verdadeiro marco na história da Apple, trazendo consigo uma série de inovações e recursos nunca antes vistos em um dispositivo móvel.

Queda de Preços: Acesso ao iPhone 15 e as Versões Anteriores

Com o lançamento do iPhone 15, os preços das versões anteriores sofreram quedas significativas. Agora, é possível adquirir modelos como o iPhone 14 por valores muito mais acessíveis. Na loja oficial da Apple, por exemplo, o iPhone 14 de 128GB teve uma redução de mais de R$ 2 mil, passando de R$ 7.599,00 para R$ 5.999,00.

Essa redução de preço abre portas para que mais pessoas possam ter acesso aos dispositivos da Apple e aproveitar todas as suas funcionalidades incríveis.

Comparativo de Preços: iPhone 14 vs iPhone 15

Para ajudar você a entender melhor as diferenças de preços entre o iPhone 14 e o iPhone 15, preparamos uma tabela comparativa:

Modelo Capacidade Preço Anterior Preço Atual iPhone 14 128GB R$ 7.599,00 R$ 5.999,00 iPhone 15 128GB – R$ 7.999,00 iPhone 14 256GB R$ 8.599,00 R$ 6.799,00 iPhone 15 256GB – R$ 8.999,00 iPhone 14 512GB R$ 10.599,00 R$ 8.299,00 iPhone 15 512GB – R$ 10.999,00

Como podemos ver, o iPhone 15 apresenta um aumento nos preços em relação ao seu antecessor, mas isso se deve às incríveis inovações e melhorias que foram implementadas neste novo modelo.

Recursos Inovadores: O Que Esperar do iPhone 15



O iPhone 15 chega ao mercado com uma série de recursos inovadores que prometem revolucionar a forma como utilizamos nossos smartphones. Vamos conhecer algumas das principais novidades:

1. Personalização de Contatos e Compartilhamento por Aproximação

Uma das novidades mais aguardadas do iOS 17, o sistema operacional do iPhone 15, é o recurso de personalização de contatos. Agora, você poderá customizar a forma como recebe chamadas de cada contato, tornando a experiência de receber ligações ainda mais personalizada.

Além disso, o iOS 17 trará o NameDrop, que permitirá o compartilhamento de contatos entre iPhones por aproximação, de forma semelhante ao AirDrop.

2. Estética Personalizável: Pôsteres de Contato

Outra novidade interessante do iPhone 15 é a possibilidade de personalizar a estética do dispositivo com pôsteres de contato. Agora, você poderá adicionar fotos e cores aos pôsteres, tornando a interface do iPhone ainda mais única e personalizada.

3. Melhorias na Siri e Previsão de Texto

A assistente virtual Siri também recebeu melhorias significativas no iPhone 15. Agora, você poderá acionar a Siri apenas mencionando o seu nome, e será possível utilizar mais de um comando em sequência. Além disso, a previsão de texto e correção automática também foram aprimoradas, tornando-as mais personalizadas com base no estilo de escrita de cada usuário.

4. FaceTime Aprimorado e Mensagens de Vídeo

O FaceTime, o famoso aplicativo de chamadas de vídeo da Apple, também recebeu algumas melhorias no iPhone 15. Agora, caso você não consiga atender uma chamada, poderá deixar uma mensagem de vídeo para a pessoa que está tentando entrar em contato.

Além disso, reações também foram adicionadas ao FaceTime, permitindo uma interação ainda mais rica durante as chamadas.

5. Journal: Seu Diário Digital no iPhone

Uma das novidades mais interessantes do iPhone 15 é o Journal, um aplicativo que permitirá aos usuários registrar suas memórias por meio de textos, vídeos, fotos e outros formatos. Com o Journal, você poderá criar um diário digital diretamente no seu iPhone, tornando-o um companheiro perfeito para guardar momentos especiais.

6. Modo Stand By e Utilidades Adicionais

O iOS 17, o sistema operacional do iPhone 15, traz também o modo Stand By, que permitirá transformar o iPhone em um relógio, galeria de fotos e muito mais quando o dispositivo não estiver sendo utilizado. Essa funcionalidade proporciona uma experiência ainda mais versátil e personalizada aos usuários. Além disso, o Live VoiceMail é outra novidade interessante do iOS 17.

Agora, quando alguém deixar uma mensagem na caixa postal, o iOS 17 será capaz de transcrever o áudio em tempo real, permitindo que o usuário avalie a urgência do assunto antes mesmo de ouvir a mensagem. E não para por aí! Os mapas do iPhone agora poderão ser utilizados offline.

Com o iOS 17, será possível salvar os mapas diretamente no dispositivo, dispensando a necessidade de conexão com a internet para utilizar o recurso de GPS.

Compatibilidade com Diversos Modelos do iPhone

Uma ótima notícia para os fãs da Apple é que o iOS 17, sistema operacional do iPhone 15, será compatível com uma ampla variedade de modelos do iPhone. Confira abaixo a lista completa de aparelhos que receberão a atualização:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ª geração ou posterior)

Ademais, o lançamento do iPhone 15 veio para revolucionar o mercado de smartphones mais uma vez. Com uma série de inovações e recursos incríveis, este novo dispositivo promete oferecer uma experiência ainda mais personalizada e intuitiva para os usuários da Apple.

A queda nos preços das versões anteriores também abre portas para que mais pessoas possam ter acesso aos dispositivos da marca. Se você está em busca de um smartphone completo, repleto de recursos inovadores e com um design incrível, o iPhone 15 é a escolha perfeita para você. Não perca tempo e garanta o seu agora mesmo!