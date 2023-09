iPhone 15 já disponível para venda no Brasil! Confira os valores

A Apple anunciou recentemente o lançamento do tão aguardado iPhone 15 no Brasil. Com uma pré-venda marcada para a próxima quarta-feira, dia 27, os consumidores brasileiros finalmente poderão adquirir os modelos mais recentes da linha de smartphones da Apple.

Neste artigo, vamos explorar os detalhes sobre o lançamento do iPhone 15, incluindo os preços, as opções de pagamento e as novidades desta nova geração de iPhones.

Pré-venda do iPhone 15 no Brasil

A pré-venda do iPhone 15 no Brasil terá início na próxima quarta-feira, dia 27. Os modelos disponíveis para compra incluem o iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Os preços variam entre R$ 7.299 e R$ 13.999, dependendo da capacidade de armazenamento escolhida.

Na página oficial da Apple, os clientes terão a opção de obter um desconto de 10% para pagamento à vista ou escolher o parcelamento em até 12 vezes. As operadoras de telefonia também divulgarão suas condições de venda na próxima quarta-feira.

Novidades do iPhone 15

Os modelos do iPhone 15 vêm equipados com o iOS 17, a mais recente versão do sistema operacional da Apple. Esta nova geração traz diversas novidades, incluindo novas opções de cores, materiais de titânio, melhorias na câmera e a introdução do Dynamic Island na tela frontal.

Além disso, os novos modelos de iPhone apresentam um desempenho aprimorado, com processadores mais rápidos e maior capacidade de armazenamento. A Apple também aprimorou a qualidade das câmeras, permitindo aos usuários capturar fotos e vídeos com ainda mais detalhes e clareza.

Preços dos novos modelos de iPhone



Você também pode gostar:

Aqui estão os preços detalhados dos modelos do iPhone 15:

iPhone 15, com tela de 6,1 polegadas:

128 GB: A partir de R$ 7.299

256 GB: A partir de R$ 8.099

512 GB: A partir de R$ 9.599

iPhone 15 Plus, com tela de 6,7 polegadas:

128 GB: A partir de R$ 8.299

256 GB: A partir de R$ 9.099

512 GB: A partir de R$ 10.599

iPhone 15 Pro, com tela de 6,1 polegadas:

128 GB: A partir de R$ 9.299

256 GB: A partir de R$ 10.099

512 GB: A partir de R$ 11.599

1 TB: A partir de R$ 13.099

iPhone 15 Pro Max, com tela de 6,7 polegadas:

256 GB: A partir de R$ 10.999

512 GB: A partir de R$ 12.499

1 TB: A partir de R$ 13.999

Pré-cadastro e redução de preços dos modelos anteriores

A iPlace, revendedora autorizada da Apple no Brasil, já havia iniciado o pré-cadastro na semana passada, oferecendo descontos especiais para pagamentos via PIX ou parcelamento em até 21 vezes. Com o lançamento do iPhone 15, a Apple reduziu os preços do iPhone 14 e iPhone 14 Plus no Brasil em cerca de 20%.

Os preços dos modelos anteriores ficaram da seguinte forma:

iPhone 14:

128 GB: De R$ 7.599,00 para R$ 5.999,00

256 GB: De R$ 8.599,00 para R$ 6.799,00

512 GB: De R$ 10.599,00 para R$ 8.299,00

iPhone 14 Plus:

128 GB: De R$ 8.599,00 para R$ 6.499,00

256 GB: De R$ 9.599,00 para R$ 7.299,00

512 GB: De R$ 11.599,00 para R$ 8.799,00

iPhone 13:

128 GB: De R$ 6.499,00 para R$ 5.499,00

256 GB: De R$ 7.499,00 para R$ 6.299,00

512 GB: De R$ 9.499,00 para R$ 7.799,00

Lançamento e expectativas globais

Nos Estados Unidos, onde a pré-venda do iPhone 15 começou no último dia 17, as vendas oficiais começarão nesta sexta-feira. De acordo com relatórios, a demanda pelos novos modelos está de 10% a 12% mais alta em comparação com o iPhone 14. Esse aumento na demanda é especialmente notável para o iPhone 15 Pro/Pro Max.

A Wedbush Securities prevê que as vendas de iPhones podem chegar a cerca de 85 milhões de unidades em todo o mundo. Essa estimativa é baseada em um crescimento de 25% nas vendas na Índia, o que pode compensar desafios em relação à China, como a proibição do uso de iPhones por funcionários públicos.

Ademais, o lançamento do iPhone 15 no Brasil é uma excelente notícia para os fãs da Apple e entusiastas de tecnologia. Com preços competitivos e novidades interessantes, os modelos do iPhone 15 prometem oferecer uma experiência de uso ainda mais satisfatória. Se você está pensando em adquirir um novo iPhone, a pré-venda é uma ótima oportunidade para garantir o seu.

Não deixe de conferir as opções de pagamento e descontos oferecidos pela Apple e pelas operadoras de telefonia. Aproveite as novidades e recursos do iOS 17 e desfrute de um dos smartphones mais avançados do mercado. O iPhone 15 chegou para revolucionar a forma como utilizamos nossos dispositivos móveis.