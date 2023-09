Irina Shayk ostenta um olho roxo na London Fashion Week

Irina Shayk ganhou muitas manchetes na London Fashion Week ao exibir um olho roxo falso na passarela durante o desfile Mowalola SS24.

Em um show que incluía seu ex-namorado Kanye WestShayk foi visto usando o acessório ousado, embora o motivo ainda não esteja claro.

Outra parte do conjunto de Shayk era um moletom que apresentava uma foto popular do falecido rapper, Tupac.

Shayk não tem conseguido ficar de fora das manchetes ultimamente, dado o crescente romance entre ela e Tom Brady.

Depois de dividir com Gisele Bündchenoutro modelo, o antigo Bucaneiros de Tampa Bay o quarterback foi romanticamente ligado a várias mulheres.

Apesar disso, ainda há rumores de que Shayk quer se casar com Bradley Cooper, e sua aventura romântica com Brady nada mais é do que um momento de diversão.

Por que Irina Shayk usou um olho roxo falso?

O detalhe do olho roxo falso era tremendo, pois apresentava hematomas e inchaço associados, com muitos elogios sendo necessários para quem fez a maquiagem de Shayk.

No entanto, não é óbvio por que ela fez essa escolha, sem nenhuma explicação aparentemente próxima.

Inicialmente, pensou-se em chamar a atenção para as vítimas de violência doméstica e para as instituições de caridade associadas, tal como aconteceu quando Uma liga os jogadores exibem uma mancha de batom vermelho no rosto durante as partidas, no entanto, esse não é o caso para Irina Shayk.

Enquanto Shayk modelava uma série de roupas, o olho roxo falso estava presente em cada viagem à passarela, e resta saber que mensagem ela esperava transmitir com esta escolha de moda única.