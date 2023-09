Irmão de Tupac diz que prisão de Keefe D traz de volta o trauma do assassinato

Tupac Shakur O irmão de está feliz por finalmente ter havido uma prisão pelo assassinato do rapper depois de todos esses anos… mas isso não encerra a investigação aos seus olhos.

Irmão de 2Pac, Mopreme Shakur diz ao TMZ… a prisão de Duane Keith “Keefe D” Davis em conexão com o assassinato de Pac traz de volta o trauma do assassinato de seu irmão.

Como informamos… Keefe D foi preso sexta-feira pela polícia metropolitana de Las Vegas depois que um grande júri o indiciou por uma acusação de assassinato com uso de arma mortal, com reforço de gangue.

O irmão de Tupac quer mais informações sobre o motivo do infame assassinato de 1996, embora os policiais tenham deixado claro… o motivo foi vingança depois que Tupac e sua equipe espancaram o sobrinho de Keefe D após o Mike Tyson lutar.

Mopreme diz que o LVPD só recentemente entrou em contato com a família de Pac sobre a investigação do assassinato, mas o detetive que entrou em contato pela primeira vez se aposentou… algo que Mopreme diz ter sido problemático no caso de Pac.