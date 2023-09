Irmãos Kelce revelam lutas conjugais dos pais em documentário

AO documentário do Amazon Prime Video intitulado ‘Kelce’ deu aos fãs uma visão interna de como é a vida dentro do Família Kelce.

Embora esteja especificamente focado em Jason Kelceo Filadélfia Eagles centro, também apresenta fortemente seu irmão, Travisque é uma estrela apertada para o Chefes de Kansas City.

Vários tópicos emotivos são abordados ao longo do documentário, sendo talvez o mais comovente Jason KelceA luta interna de 2017 com a possibilidade de aposentadoria da NFL.

No entanto, houve uma série de outros momentos emocionantes, principalmente quando os dois irmãos relembraram as lutas conjugais que seus pais exibiram quando os meninos estavam crescendo.

Travis Kelce sempre suspeitou que ocorreria uma separação

Travis Kelce falou no documentário sobre como ele sentia que as coisas simplesmente não estavam bem com seus pais Ed. e Donasentimento que se agravou ao ver como viviam outros casais.

“Eu sabia que a situação da minha mãe e do meu pai era diferente da dos outros pais”, Travis explicou.

“Eu ia dormir na casa de outras casas e os outros pais ficavam no mesmo quarto, e meus pais não ficavam no mesmo quarto.

“Comecei a fazer essas conexões quando estava no ensino médio e percebi que eles provavelmente iriam se separar, mas eles permaneceram juntos por mim e Jasãoé benefício, eu acredito.”

Depois de 25 anos de casamento e de criarem os dois filhos juntos, o Kelce os pais se divorciaram, embora nenhuma indicação de quando exatamente isso ocorreu tenha surgido no documentário.

Ed Kelce apareceu no documentário e chegou a discutir seus próprios problemas conjugais.

“Se tivéssemos nos separado, como provavelmente ambos teríamos preferido, teria sido um pesadelo com a logística, levando as crianças onde elas deveriam estar e fornecendo todo o apoio”. Ed Kelce declarado.