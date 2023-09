Israel Adesanya diz que quebrará a mandíbula de Strickland se ele falar durante a luta

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Tão certo quanto “um mais um é igual a dois”, Israel Adesanya diz que vai nocautear Sean Strickland … e se ele falar demais durante a luta, o campeão peso médio do UFC avisa que vai quebrar a mandíbula!

“Eu quero calá-lo e vou calá-lo. Vou quebrar a mandíbula dele se ele continuar falando comigo enquanto estiver lá, acredite. Quando você está falando, você nunca sabe quando um tiro vai acontecer. chegando, o golpe pode atingir você enquanto sua boca está aberta e enviar sua mandíbula para a parte de trás de sua cabeça”, disse Izzy TMZ Esportes.

É claro que Adesanya, de 34 anos, e Strickland, de 32, serão as atrações principais do UFC 293, na Austrália, no dia 9 de setembro… e Izzy diz que Sean deveria apenas ficar grato pela oportunidade e aceitar seu chute na bunda.

“[Sean] deveria apenas me agradecer. Ele conseguiu o passaporte, conseguiu a luta, pode viajar para fora do país pela primeira vez, realmente ver o mundo em vez de ser um maldito caipira e sim, ele deveria me agradecer. Eu realmente deveria apreciar o fato de que eu dei a ele a oportunidade e ele será pago, ele poderá comprar seu barco e então ele poderá se foder e criar outras oportunidades.”

Adesanya está saindo de um vitória massiva contra seu rival, Alexandre Pereirano UFC 287… onde recuperou o cinturão de forma épica com um nocaute no 2º round.

Strickland venceu duas lutas seguidas… Nassourdine Imavov dar Abusupiano Magomedov em 2023.

Israel iria originalmente lutar contra o desafiante número 1, Dricus Du Plessis … mas ele sofreu uma lesão. Devido às circunstâncias, Sean, que está em 5º lugar (atrás de Du Plessis, Robert Whittaker, Jared Cannonierdar Marvin Vettori), consegui a luta.

Perguntamos a Adesanya se Strickland merecia a luta.

“Eu acho que ele merece? Acho que ele está lá há tempo suficiente para merecê-lo. Para entrar lá comigo, meu ego diz não. Meu ego diz que estamos em níveis acima. Ele sabe disso. Eu sei, mas ele sabe ele ainda tem uma chance de vencer essa luta. Só preciso ter certeza de que será a chance minimalista de todas. Esse é o meu trabalho”, disse Adesanya.